Microsoft 365 irraggiungibile via web, segnalati problemi per Outlook: cosa sta succedendo

Ore difficili per gli utenti che utilizzato i software di Microsoft. La suite Microsoft 365, che include programmi molti usati come Word ed Excel, è attualmente inaccessibile per centinaia di migliaia di utenti in tutto il mondo, anche in Italia. Problemi anche per Outlook, in tilt il servizio di posta elettronica e calendario.

Secondo i dati raccolti dal sito Downdetector, migliaia di utenti in tutto il mondo stanno segnalando nelle ultime ore disservizi alla suite di Microsoft 365, che risulta inaccessibile via web.

Il picco delle segnalazioni di down è stato registrato nel pomeriggio di oggi, lunedì 5 giugno, tra le 16 e le 19. Il problema è stato riscontrato anche in Italia, dove sono state registrate circa 1.500 segnalazioni.

Tra i problemi riscontrati l’impossibilità di accedere al programma di posta di posta elettronica Outlook. I disservizi riguarderebbero in particolar modo il sito, ma ci sono segnalazioni anche per quanto riguarda l’app.

L’azienda ha ammesso il problema, spiegando di essere al lavoro per risolvere la questione: “Stiamo indagando su un problema di accesso ad Outlook sul web”.

Problemi anche per Microsoft Store e Teams

I problemi non riguardano solo Microsoft 365 e Outlook. Vengono segnalati disservizi anche per altri prodotti del colosso americano.

Molti utenti in tutto il mondo segnalano infatti problemi vari con Microsoft Store, l’ambiente usato per scaricare le app, Teams, la suite per videoconferenze e smart working, e il servizio di cloud storage OneDrive.