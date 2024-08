Microplastiche nel cervello umano: fino allo 0,5% del peso secondo uno studio, si indaga sui danni cerebrali

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Nel cervello umano c’è un numero di microplastiche di gran lunga superiore rispetto a 8 anni fa. Lo rivela uno studio condotto da un team di ricerca statunitense guidato dall’Università del New Mexico. Le concentrazioni osservate nel tessuto cerebrale di individui con un’età media di 45/50 anni sarebbero di 4.800 microgrammi per grammo: lo 0,5% del totale.

Microplastiche nel cervello umano, lo studio

La ricerca, non ancora sottoposta a revisione paritaria, ha evidenziato un dato a dir poco preoccupante. Secondo quanto emerso dagli esami condotti su encefali di persone morte nel 2024, infatti, le concentrazioni di nanoplastiche presenti oggi superano quelle delle persone decedute nel 2016.

“C’è molta più plastica nel nostro cervello di quanta potessi immaginare o di quanto mi sarei mai sentito a mio agio ad accettare”, ha spiegato Matthew Campen, professore dell’Università del New Mexico ad Albuquerque e principale autore dello studio.

“Rispetto ai campioni cerebrali dell’autopsia del 2016 – ha aggiunto – è circa il 50% in più. Ciò significherebbe che il nostro cervello oggi è composto per il 99,5% da tessuto cerebrale e il resto è plastica”.

Le modalità della ricerca

Gli autori dello studio hanno esaminato i tessuti cerebrali, renali ed epatici di 92 soggetti sottoposti ad autopsia forense.

Sono stati quindi prelevati campioni di tessuto cerebrale dalla corteccia frontale.

“Sulla base delle nostre osservazioni, pensiamo che il cervello stia attirando le nanostrutture più piccole, da 100 a 200 nanometri di lunghezza, mentre alcune delle particelle più grandi, da un micrometro a cinque micrometri, finiscono nel fegato e nei reni“, ha aggiunto Campen.

Cosa sono le microplastiche

Con il termine microplastica si fa riferimento a piccole particelle di materiale plastico generalmente più piccole del millimetro (fino a livello micrometrico).

Secondo gli esperti, esse rappresentano le materie plastiche più pericolose per la nostra salute: i frammenti microscopici possono infatti insediarsi dentro alle singole cellule, per esempio quelle di grasso (lipidi)

Il cervello è composto per circa il 60% di grasso. Gli acidi grassi essenziali, come gli omega 3, risultano fondamentali per il funzionamento delle cellule cerebrali.