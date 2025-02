Michelle Trachtenberg e la rivelazione dell'amica dopo la morte dell'attrice: "Sapeva che poteva morire"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Michelle Trachtenberg, celebre per i ruoli in “Gossip Girl” e “Buffy” e trovata senza vita dalla madre nel suo appartamento di Manhattan, potrebbe essere morta per un rigetto dopo un recente trapianto di fegato. Ad alimentare l’ipotesi, la dichiarazione di un’amica, secondo la quale l’attrice conosceva bene i rischi. Impossibile confermarlo, poiché la famiglia avrebbe rifiutato l’autopsia.

Michelle Trachtenberg e il trapianto di fegato

Mercoledì 26 febbraio Michelle Trachtenberg è stata ritrovata morta nel suo appartamento a New York, un dramma le cui circostanze non sono state ancora chiarite.

L’ipotesi più accreditata sul tavolo, di cui ha parlato il New York Post, è che il decesso sia in qualche modo legato a un delicato intervento chirurgico a cui l’attrice si è sottoposta, ovvero il trapianto del fegato.

Fonte foto: IPA

Michelle Trachtenberg

Le preoccupazioni dell’amica e dei fan

L’attrice negli ultimi tempi era apparsa sofferente, ma si era sempre professata serena e in salute. A sconfessarla è stata una delle sue amiche, la fotografa Amanda de Cadenet, che sui social ha descritto una situazione ben diversa.

“Sapeva di avere un’alta probabilità di morte, mi dispiace che l’esito non sia stato diverso” ha postato de Cadenet, affermazioni che sembrano confermare l’ipotesi del rigetto.

Chi seguiva Michelle Trachtenberg si era certamente accorto che qualcosa non andava per il verso giusto. Il suo stato di salute compromesso si evinceva dalle immagini condivise online, dove appariva visibilmente emaciata e dal colorito spento.

I fan, preoccupati, si sono prodotti in numerosi messaggi e domande, a commento di una Michelle che “non sembrava più lei” e che aveva “bisogno di un medico subito”. A ciò si aggiungeva la testimonianza di un cameriere intervistato dal Daily Mail, che sosteneva di aver visto una Trachtenberg dall’aspetto “fragile e malato” e che “faticava a scendere le scale”.

Il ritrovamento di Michelle Trachtenberg e la carriera

Michelle Trachtenberg è stata rinvenuta senza vita dalla madre Lana, andata a trovarla al mattino dopo averla salutata alle 22 della sera prima. I soccorritori, giunti tempestivamente, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

A causa del rifiuto della famiglia di autorizzare esami più approfonditi, il medico legale ha classificato il motivo della morte come “non determinato”.

La carriera di Trachtenberg ha avuto inizio negli anni ’90 con “Le avventure di Pete e Pete” per poi raggiungere la notorietà grazie al ruolo di Dawn Summers, sorella della protagonista di “Buffy l’ammazzavampiri“. Tuttavia, il personaggio che l’ha resa celebre è stato quello dell’astuta e manipolatrice Georgina Sparks in “Gossip Girl” che le ha garantito un posto indelebile nella memoria del pubblico.