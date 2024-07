Michelle Comi butta i regali di Federico Menconi in piscina: scontro tra l'influencer e il noto odontoiatra L'influencer OnlyFans Michelle Comi ha scatenato nuove polemiche per aver gettato in piscina i gioielli regalati dal noto dentista Federico Menconi

Michelle Comi al centro ancora una volta di una provocazione che scatena i commenti sui social. La 30enne influencer, nota per il suo profilo OnlyFans, ha prima pubblicato un elenco di regali a richiesta per i suoi facoltosi follower, con un vero e proprio listino prezzi a seconda del reddito degli ammiratori, per poi buttare in piscina alcuni dei gioielli da migliaia di euro, ricevuti in particolare da uno degli spasimanti, il noto odontoiatra Federico Menconi.

Michelle Comi contro Federico Menconi

In alcuni post sui suoi profili social Michelle Comi ha mostrato tre pacchetti con sopra il logo di Dior, seguiti da una storia in cui mostrava i regali buttati in piscina, taggando l’imprenditore.

“Non basteranno mai tutti i soldi del mondo per farti perdonare per non essere venuto quest’anno a portarmi i regali di persona – ha scritto l’influencer – d’altronde ogni anno è la solita storia”.

La reazione di Federico Menconi

Il gesto non è stato gradito dall’imprenditore, noto per la sua rete di 31 cliniche del sorriso sparse per l’Italia e anche lui star dei social con la sua attività di marketing martellante che soltanto su Instagram gli ha procurato 289mila follower.

“Di solito non mi espongo mai per queste cose sui social – ha risposto Menconi – però visto che stanno girando alcuni video che mi riguardano su tiktok, volevo dire una cosa pubblicamente anche io alla diretta interessata Stai insultando i miei regali ma ti sei dimenticata la villa con la piscina privata che ti ho preso in questi giorni per te e per le tue sorelle?”.

I regali di Michelle Comi

Il botta e risposta sui social ha provocato la reazione dei follower, già scatenati per la precedente polemica sulla lista di regali di Michelle Comi.

Con un video postato su Instagram, la 29enne aveva chiesto ai suoi fan, suddivisi in “imprenditori bassi, medi e alti, una serie di acquisti per il suo compleanno. “Per gli imprenditori alti, ovviamente, il regalo sarà dai 5mila in su. Quelli medi dai 3 ai 5mila e quelli bassi dai 1000 ai 3mila. Per tutti gli altri, mi bastano i vostri auguri. Non fatemi regalini da 200 euro, per favore, che non me ne faccio niente” erano stato il suo messaggio.

L’influencer aveva precisato, inoltre, che “esiste una subcategoria per gli imprenditori alti” dai quali avrebbe preteso bracciali di Cartier il cui valore arriva fino a 30mila euro. “Il mio compleanno è tra una settimana, il 26 luglio. Vorrei già avere dei regali premium platinum. Sto aspettando” aveva scritto.