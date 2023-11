Michele Santoro su Meloni a DiMartedì: "Il Governo distrae gli italiani, intanto a Gaza muoiono i bambini"

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Santoro attacca il Governo. Il giornalista si scaglia contro i provvedimenti dell’esecutivo su migranti, economia e riforme istituzionali: “Si parla di premierato mentre arriva la recessione”.

La guerra e i bambini di Gaza

Michele Santoro, intervistato da Giovani Floris a DiMartedì, ha parlato di vari argomenti incentrandosi soprattutto sull’atteggiamento del Governo nei confronti di diversi temi, cominciando da uno di quelli a lui più cari, la pace.

“Il Governo pensa a dare la cittadinanza italiana a una bambina inglese, mentre ci sono migliaia di bimbi palestinesi che muoiono sotto le bombe a Gaza e decine di piccoli israeliani prigionieri di Hamas, non è credibile”, ha detto il giornalista.

Fonte foto: ANSA Giovanni Floris, conduttore di DiMartedì

Santoro ha poi commentato il comportamento di Israele nei confronti di Gaza dopo gli attentati del 7 ottobre: “Nessun attacco terroristico può giustificare radere al suolo un’intera città. Sono crimini di guerra quelli di Hamas quanto quelli di Israele”.

La manovra del Governo

Santoro ha commentato anche quanto fatto nei riguardi della manovra finanziaria dal Governo: “Il parlamento è stato esautorato da ogni discussione su questa manovra” ha detto riferendosi al poco spazio che l’esecutivo darà agli emendamenti.

“Sta succedendo una cosa enorme. Per la prima volta da anni in Germania c’è una disoccupazione rilevante. In Italia le conseguenze di quello che accade a Berlino si sentono sempre dopo 3 o 4 mesi, e il Governo non sta facendo niente” ha poi incalzato il giornalista.

Secondo Santoro, gli altri provvedimenti che l’esecutivo sta prendendo in questi mesi sarebbero un modo per distrarre il pubblico italiano dai problemi che si starebbero concretizzando.

Il premierato e l’accordo con l’Albania

L’attacco più duro però è stato quello nei confronti delle riforme istituzionali: “Meloni tenta di far eleggere direttamente il Presidente del Consiglio, ma non serve a nulla. Lei ha già la maggioranza assoluta in parlamento, ma non riesce comunque a fare niente” ha commentato Santoro.

Altro tema su cui si è soffermato il giornalista è quello dell’accordo sui migranti con l’Albania: “Quando sarà il momento mi diranno di cosa tratta questo accordo e su quali basi giuridiche si fonda.”