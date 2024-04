Michele Santoro contro Giorgia Meloni sulla Rai: "Nemmeno Berlusconi l'aveva fatto", l'attacco alla premier

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“Quello che sta facendo la Meloni non lo ha fatto neanche Berlusconi“. Così Michele Santoro va all’attacco della presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo le ultime polemiche sulla Rai scatenate dagli addii eccellenti di professionisti come Amadeus e Fabio Fazio e dalle nuove regole sulla par condicio.

Santoro: “Nemmeno Berlusconi l’aveva fatto”

Ospite di Giovanni Floris a Dimartedì su La7, Michele Santoro ha attaccato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulla Rai, affermando che “quello che sta facendo la Meloni non lo ha fatto neanche Berlusconi”.

“Meloni sta praticamente distruggendo il servizio pubblico“, ha detto Santoro.

Santoro, che ha lungo attaccato Berlusconi durante i suoi governi, ha ricordato che il Cavaliere “tutto sommato le caratteristiche industriali della Rai le aveva tenute sotto controllo, ma non aveva portato ad un impoverimento, una riduzione dell’importanza culturale del servizio pubblico”.

Michele Santoro contro Giorgia Meloni sulla Rai

Berlusconi “aveva fatto tante cose, tante censure“, ha spiegato Santoro, “ma qui stiamo parlando del fatto che stiamo randellando, stiamo abbattendo pezzi industriali, per cui la Rai tra poco assomiglierà a quelle situazioni che c’erano ai margini della cultura in Italia”.

“Dal punto di vista dell’autorevolezza, sia dell’informazione sia culturale, la Rai sarà una specie di paesello sperduto“, aggiunge il giornalista.

“È significato che tutta questa gente che se ne va sta andando a lavorare per gli americani”, continua Santoro facendo riferimento al passaggio di Amadeus dalla Rai al Nove di Discovery, che segue quello di Fabio Fazio e altri.

“Noi avevamo i servizi pubblici”

Santoro, che si presenta alle elezioni europee di giugno con una propria lista, inquadra la questione Rai in chiave anti americana: “Noi abbiamo creato i servizi pubblici in Europa perché ci rifiutavamo di essere colonizzati” dagli Stati Uniti.

“Oggi noi in Europa, oltre ad essere completamente asserviti sul piano militare alle strategie degli americani, non abbiamo nessuna qualità dal punto di vista culturale per opporci ad un dominio”.

Amazon, Netflix, Facebook, Google, sono tutti americani, “noi cosa avevamo?”, chiede Santoro. Noi avevamo i servizi pubblici, che ora “vengono ridotti al paesello autoritario della presidente del Consiglio Giorgia Meloni“.