Michele Santoro attacca l'Ue sul vertice di Parigi e la guerra in Ucraina: "Putt****e". La profezia sulla pace

Il giornalista Michele Santoro ha criticato duramente l’Europa sulle ultime mosse dell’Ue in merito alla guerra tra Russia e Ucraina. “Adesso che si sta per fare la pace, vogliono dire la loro”, ha detto Santoro, che ha definito “putt****e” le notizie sull’Europa che si deve armare.

Cosa ha detto Michele Santoro sulla fine della guerra in Ucraina

Ospite della trasmissione di La7 DiMartedì, Michele Santoro, commentando il recente vertice a Parigi tra i leader europei sulla guerra in Ucraina, ha detto: “Se non si siedono a un tavolo Putin e gli americani, la guerra non finirà mai“.

Il giornalista ha poi aggiunto: “E infatti perché comincia a finire la guerra? Perché finalmente si sono seduti a un tavolo gli americani e i russi”.

Fonte foto: ANSA

Una foto del vertice di Parigi sulla guerra in Ucraina.

L’attacco di Michele Santoro all’Europa

Il conduttore Giovanni Floris, a quel punto, è intervenuto: “Anche questi si sono seduti a un tavolo, che fanno di male?”.

La risposta di Santoro: “La cosa divertente, si fa per dire, è che per tutto il tempo non hanno fatto altro che dire che quello che facevano gli americani era giusto, adesso che si sta per fare la pace dicono ‘No, vogliamo dire la nostra'”.

L’affondo del giornalista è proseguito così: “Non avete detto niente sui missili lanciati a medio raggio, sulle armi usate sul terreno. E io devo sentire queste putt****e tipo ‘”Noi ci dobbiamo armare perché sennò l’Europa non esiste‘. Noi, come Unione Europea, spendiamo di armi cinque volte quello che spendono i russi”.

Ancora Michele Santoro: “Noi abbiamo quattro volte la popolazione che ha la russa e continuiamo a dire che i russi vogliono invadere l’Europa. Ma come cavolo fanno se non riescono neanche a prendere il Donbass? Qualcuno ce lo spiegherà… Noi che non abbiamo soldi per gli ospedali, per l’istruzione, dovremmo spendere il 5% in armi, il 5% che andrebbe per l’80% alle armi degli americani?”.

L’attacco di Di Battista ai leader dell’Europa sul vertice di Parigi

Sempre a DiMartedì, anche Alessandro Di Battista ha criticato duramente l’Europa. Commentando la foto dei leader europei al vertice di Parigi, ha detto: “Quella foto dei leader europei è la foto di una Unione europea di falliti dal punto di vista politico, di stati e statarelli che non contano nulla”.