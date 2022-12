Michele Merlo, saccheggiata la tomba del cantante morto di leucemia: anello sparito. La denuncia della madre

Il legale della famiglia Merlo, l’avvocato Marco Dal Ben, in quell’occasione ha dichiarato come riportato da ‘Ansa’: “L’udienza ha confermato con grande chiarezza come secondo i periti vi sono elementi di responsabilità colposa e negligenza”. L’avvocato ha poi aggiunto: “Ci sarebbe dovuto essere un percorso diagnostico che non c’è stato. Resta, secondo i periti, però l’incognita del nesso di causa, ovvero l’elemento capace di stabilire quanto una diagnosi tempestiva avrebbe pesato sulla salvezza di Michele”.