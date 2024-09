Michela Ponzani accusata da Gianni Alemanno in tv, scontro sul fascismo: "È una storica, non dica sciocchezze"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

A Piazzapulita su La7 è andato in scena lo scontro fra Michela Ponzani e Gianni Alemanno. La trasmissione condotta da Corrado Formigli è tornata a occuparsi del fascismo serpeggiante in alcuni mondi giovanili della destra. Nella puntata di giovedì 12 settembre la storica Ponzani, presenza frequente in numerosi talk politici, ha posto una domanda che ha fatto esplodere l’ex sindaco di Roma.

Dibattito sul fascismo a Piazzapulita

In studio Michela Ponzani ha preso la parola e si è rivolta al direttore editoriale di Nazione Futura, Pasquale Ferraro. L’oggetto della domanda è stata l’inchiesta di Fanpage che ha dimostrato l’esistenza di ragazzi inneggianti al fascismo nei circoli giovanili di FdI.

“Non le sembra che ci sia una bella discontinuità tra un Gianfranco Fini che dice che il fascismo è il male assoluto, e condanna il fascismo storico, e condanna Mussolini e l’antisemitismo, e questi ambienti dell’eversione nera che incitano alla violenza, all’odio razziale, all’antisemitismo? Non le sembra che ci sia uno scollamento e un distacco?”

Fonte foto: IPA

Roma, 25 novembre 2023 – Gianni Alemanno presenta il Movimento dell’Indipendenza Italiana.

Ponzani si riferiva al fatto che negli ambienti di FdI sembra esserci una difficoltà nel dichiararsi antifascisti. La risposta di Ferraro: “Non può essere attribuita l’azione di quei singoli a tutto il partito di Fratelli d’Italia e a tutta la destra”.

Lo scontro Ponzani-Alemanno

A questo punto Gianni Alemanno, segretario nazionale di Movimento indipendenza, una forza politica a destra di FdI, e si è intromesso e ha attaccato la storica a testa bassa:

Lei sta dicendo che Fratelli d’Italia incita all’eversione nera? Lei, storica, sta dicendo queste sciocchezze? Sta dicendo queste sciocchezze? Io sono sono fuori da FdI e critico FdI, ma non dica queste sciocchezze per favore. Ma insomma, dai… ma oooh? La discontinuità?

“Non mi metta in bocca parole che non ho detto. Andiamo piano con le parole”, ha frenato Ponzani, ma Alemanno ha insistito:

Quando abbiamo fatto Fiuggi, Giorgia Meloni era già nel partito. Le distanze dal fascismo sono state prese ufficialmente.

La replica di Gianni Alemanno

“Allora perché se è una destra liberale, democratica e moderna non prende le distanze?”, ha insistito la storica.

Infine la conclusione di Alemanno che, pur avendo voltato le spalle a Fratelli d’Italia nel 2022 perché considerato troppo morbido ed europeista, ha difeso il suo vecchio partito:

Perché esistono comunque dei mondi giovanili diseducati… i giovani vanno educati, non vanno demonizzati.