Michel Blanc, morto d'infarto l'attore che recitò con Benigni in "Il mostro": il ricordo commosso di Macron

Michel Blanc, attore francese che recitò con Roberto Benigni nel film “Il mostro“, è morto d’infarto. Emmanuel Macron lo ha ricordato con un toccante messaggio sui social network.

L’annuncio della morte di Michel Blanc

L’attore e regista francese Michel Blanc è morto a 72 anni nella notte tra giovedì 3 e venerdì 4 ottobre. Lo ha appreso Le Monde dal suo addetto stampa, che ha confermato la notizia pubblicata da Paris Match.

Blanc ha avuto un infarto nella serata di giovedì 3 ottobre, prima di essere ricoverato in ospedale. Lo ha riferito il suo entourage all’Agence France-Presse (AFP).

Michel Blanc e Roberto Benigni alla premiere del film “Il mostro”.

Morto Michel Blanc, il ricordo commosso di Macron

Il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron ha commentato su X la notizia della morte dell’attore e regista francese Michel Blanc.

Le sue parole: “Ci ha fatto piangere dalle risate e ci ha commosso fino alle lacrime. Monumento del cinema francese, Michel Blanc non c’è più”.

Anche la ministra della Cultura francese Rachida Dati ha elogiato sui social network l’attore e regista recentemente scomparso: “Michel Blanc ci ha stupito con la varietà della sua recitazione, ma anche con le sue doti di regista”.

Chi era Michel Blanc, attore e regista francese

Negli anni Settanta, Michel Blanc, durante gli studi al liceo Pasteur de Neuilly-sur-Seine, ha fondato il gruppo comico teatrale Splendid assieme agli attori Thierry Lhermitte, Christian Clavier e Gérard Jugnot.

Ha recitato in diversi film al cinema e in varie produzioni televisive, in particolar modo commedie. Da attore, l’ultimo film a cui ha preso parte è “Top Dog – Les cadors”, del 2022.

Michel Blanc ha anche diretto alcuni film (il primo, nel 1984, è stato “Marche à l’ombre“, in italiano “L’amico sfigato”) e lavorato come sceneggiatore.

Sia come attore che come regista, Blanc è stato più volte nominato al Premio César. Al Festival di Cannes ha ottenuto nel 1986 il premio per la miglior interpretazione maschile (per il ruolo nel film “Lui portava i tacchi a spillo“) e nel 1994 quello per la miglior sceneggiatura (“Grosse fatigue“).

In Italia è noto in special modo per aver interpretato il ruolo comico di un criminologo nel film “Il Mostro” del 1994 di Roberto Benigni.