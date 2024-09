Michaela DePrince morta a 29 anni, la star africana della danza e attivista aveva collaborato con Beyoncé

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Michaela DePrince, una delle poche prime ballerine di danza classica, è morta all’età di 29 anni, come annunciato sulla sua pagina Instagram ufficiale. Nata in Sierra Leone e orfana a soli tre anni a causa della guerra civile, Michaela ha superato enormi ostacoli nella vita prima di diventare una figura di spicco nel mondo del balletto internazionale.

Danza in lutto, morta Michaela DePrince

La vita di DePrince è stata segnata da un’infanzia dolorosa, vissuta in un orfanotrofio dove, a causa della sua vitiligine, veniva definita una “figlia del diavolo“.

All’età di quattro anni, è stata adottata da una famiglia americana e trasferita negli Stati Uniti, dove ha scoperto la passione per la danza.

Michaela Deprince sul palco

Il suo talento straordinario e la sua determinazione le hanno permesso di infrangere numerose barriere: a soli 17 anni, è diventata la più giovane prima ballerina del Dance Theatre of Harlem.

In seguito, ha danzato per prestigiose compagnie come il Dutch National Ballet e il Boston Ballet, raccogliendo successi e consensi a livello mondiale.

Attivista per i diritti dei bambini

Oltre alla danza, Michaela si è sempre impegnata a livello umanitario. Era ambasciatrice dell’organizzazione War Child, dedicata ai bambini vittime di conflitti e violenze, un’esperienza che lei stessa conosceva fin troppo bene.

Nonostante le difficoltà del suo passato, ha sempre voluto usare la sua popolarità per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza dell’inclusività nel mondo del balletto e sui diritti dei bambini.

La causa della morte non è stata rivelata, ma la notizia ha scosso profondamente il mondo della danza e non solo.

La collaborazione con Beyoncé

Uno dei momenti più significativi della carriera di DePrince è stata la collaborazione con Beyoncé.

Ha partecipato al video dell’album “Lemonade”, che ha rappresentato un punto di svolta nella carriera della cantante, affrontando temi legati alla lotta per l’affermazione dei diritti delle persone nere in America, che è uno dei temi di dibattito anche dell’attuale scontro tra Donald Trump e Kamala Harris.