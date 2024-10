Michael Liguori del Padova condannato per violenza sessuale, la versione della ragazza inguaia il calciatore

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Dalle carte del processo con protagonista il calciatore del Padova Michael Liguori è emerso il drammatico racconto della ragazza che lo ha accusato di violenza sessuale.

Michael Liguori condannato per violenza sessuale: il racconto

A riportare le parole della ragazza è il Corriere della Sera, che ha anche ricostruito quanto accaduto ormai sei anni fa, nel luglio del 2018.

La ragazza, allora quattordicenne, era giunta all’appuntamento con Liguori e un suo amico (allora rispettivamente di 19 e 18 anni) assieme a una coetanea che, in un parco acquatico, il giorno prima aveva conosciuto l’amico di Liguori, anche lui condannato. La difesa dice che i due avevano avuto un rapporto nei bagni del parco acquatico, circostanza negata strenuamente dalla vittima. I due si erano accordati per vedersi il giorno dopo e lui le aveva chiesto di portare un’amica per Liguori.

I quattro si sono visti alla stazione di Alba Adriatica. I due ragazzi avrebbero preso per mano le ragazze, dividendosi in due sottopassi. Lì sarebbero iniziate le violenze. Le due giovani sconvolte, si sono ritrovate appena i due se ne erano andati. Dopo essersi lavate in un bagno di un locale vicino, erano andate dai carabinieri per denunciare.

Il racconto della violenza per cui è stato condannato Liguori, emerso dalle carte: “Essendosi trovato solo con la ragazza appena presentatagli e conducendo la minore in una zona isolata, con violenza consistita nell’afferrare con forza la testa del ragazza spingendola contro il proprio membro la costringeva a un rapporto orale“. Le carte poi hanno anche spiegato come Liguori avrebbe abbassato gli slip alla ragazza con la forza e come avrebbe tentato di farle violenza, non riuscendoci perché lei si rifiutava.

“Avevo detto no, è andato avanti lo stesso” ha raccontato la vittima di Liguori.

Anche il sindaco di Padova Sergio Giordani è intervenuto sul caso Michael Liguori.

Le parole degli avvocati sul caso Michael Liguori

Franco Patella, avvocato della vittima di Liguori, ha dichiarato: “La mia assistita oggi ha 21 anni e non vuole pubblicità. Voleva solo che arrivasse questa condanna per stabilire la verità di quella notte. Sappiamo che Liguori continua a giocare, la società non aveva alcun obbligo di sospenderlo. Del resto questa è una sentenza di primo grado. Certo, ci saremmo aspettati dal Calcio Padova una sensibilità diversa, nessuno ha detto ‘ci dispiace’, nessuno ha pensato alle vittime”.

L’avvocato Simona Fiorenza, che ha difeso l’altra giovane, ha detto: “Le due ragazze hanno sentito questo processo come infinitamente lungo e pesante, anche la mia assistita non ne vuole parlare, è stato tutto molto doloroso per loro. Mi aspettavo che a distanza di molti anni i due capissero, ma ancora continuano a negare, quanto al Calcio Padova speravo che arrivasse un po’ di attenzione per le vittime”.

L’avvocato difensore Mauro Gionni, che difende i due ragazzi (entrambi calciatori), ha preannunciato di voler fare ricorso dopo aver letto le motivazioni della sentenza. I due imputati continuano a proclamarsi innocenti.

Le parole del sindaco di Padova dopo la condanna di Michael Liguori

Nella giornata di lunedì 14 ottobre, l’assessora alla Scuola Cristina Piva ha definito “vergognoso” il fatto che Michael Liguori, condannato in primo grado per stupro, continui a giocare regolarmente con il Calcio Padova.

Il sindaco di Padova Sergio Giordani, come riportato da Il Gazzettino, ha commentato: “Bisogna sempre e in ogni caso stare dalle parte delle donne che trovano il coraggio di denunciare una violenza e queste giovanissime donne hanno tutta la mia vicinanza. C’è un processo in corso ma, come dico spesso, sono Sindaco e anche un nonno, e capisco quindi nel profondo il sentimento e quanto ha espresso la nostra assessora”.