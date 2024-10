Michael Liguori condannato per violenza sessuale su una minorenne, 3 anni e 4 mesi al calciatore del Padova

Michael Liguori, calciatore del Padova, è stato condannato in primo grado per violenza sessuale su una minorenne. La sentenza contro l’attaccante prevede 3 anni e 4 mesi di carcere. I fatti risalirebbero al 2018, quando insieme ad Andrea Perozzi – anche lui 19enne all’epoca – avrebbe abusato di due ragazzine di circa 14 (Liguori) e 16 anni (Perozzi) ad Alba Adriatica, in provincia di Teramo. L’avvocato degli imputati ha annunciato che farà ricorso in appello.

La presunta violenza sessuale

I fatti risalirebbero al 4 luglio 2018, ma è il giorno prima, all’Acquapark OndaBlu di Tortoreto (Teramo), che Andrea Perozzi avrebbe conosciuto una delle due minorenni, avendo poi con lei un rapporto sessuale in uno dei bagni della struttura.

Ne sarebbe seguito un appuntamento a quattro, con un’amica della 16enne e un amico di Perozzi, ossia Michael Liguori: punto di ritrovo, la stazione di Alba Adriatica.

Secondo quanto riferito dal Gazzettino, Liguori e Perozzi sarebbero arrivati con un’ora di ritardo, intorno alle 22.

Per l’accusa, sostenuta dalla pm Silvia Scamurra, le due minorenni sarebbero poi state abusate quella sera: Liguori e Perozzi, però, negano che i rapporti non fossero consensuali.

Resta il fatto che dopo la sera del 4 luglio 2018 le due ragazze hanno presentato denuncia, facendo scattare le indagini che hanno portato prima al processo e poi alla sentenza.

La difesa di Michael Liguori

Per quanto la 14enne, il suo primo rapporto sessuale sarebbe stato proprio quello con Liguori, la sera del 4 luglio 2018.

Il calciatore, riporta il Gazzettino, si è difeso sostenendo che “lei voleva in tutti i modi farlo con me, non mi sono dato una spiegazione del perché sono stato denunciato. Non ho mangiato per una settimana e sono stato male”.

L’avvocato di entrambi, Mauro Gionno, ha riferito che aspetterà le motivazioni della sentenza, preannunciando comunque il ricorso in appello “perché veramente non vediamo come si possa fare una condanna di questo genere”..

Il calciatore del Padova condannato a 3 anni e 4 mesi di carcere

Michael Liguori e Andrea Perozzi sono stati entrambi condannati, in primo grado, a 3 anni e 4 mesi di carcere.

Il Padova Calcio, squadra di Serie C in cui milita proprio Liguori, ha diffuso un comunicato: “Il presidente Francesco Peghin e l’amministratore delegato Alessandra Bianchi hanno dichiarato che la società non esprimerà alcun tipo di valutazione in merito alla vicenda fintantoché la Giustizia non si sarà espressa con una sentenza definitiva in ultimo grado di giudizio”.

Chi è Michael Liguori

Michael Liguori è nato il 16 gennaio 1999 a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).

A soli 7 anni è rimasto orfano di padre, sua madre è operaia in fabbrica.

Pochi giorni fa ha perso anche la cugina, come da lui stesso annunciato sulla sua pagina Instagram.

Cresciuto nell’Alba Adriatica, è passato poi al settore giovanile del Pescara, galleggiando poi tra Serie D e Serie C, vestendo le maglie di Notaresco, Catania, Recanatese, Campobasso e, infine, Padova.

Con i biancorossi, nelle prime 8 partite di campionato, ha già segnato 4 gol, mettendo a referto anche 3 assist: sicuramente, un punto di forza della squadra allenata da Matteo Andreoletti.

Non è il primo calciatore a venire accusato di abusi sessuali: tra i più noti c’è Theo Hernandez del Milan, assolto dopo la denuncia della modella Luisa Kremleva.