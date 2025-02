Michael Jackson, Mick Jagger e Donald Trump nella lista di Jeffrey Epstein: svelati i nomi dei vip coinvolti

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Il Dipartimento di Giustizia Usa ha desecretato una parte dei documenti relativi al caso Jeffrey Epstein, imprenditore morto suicida in carcere nel 2019 e accusato di pedofilia e traffico sessuale di minorenni. Tra gli utilizzatori del “Lolita Express”, come era chiamato l’aereo di Epstein, figurano Michael Jackson, Mick Jagger, Naomi Campbell e Alec Baldwin. Nell’elenco compare anche Donald Trump, che non ha mai negato di aver avuto un rapporto di amicizia con Epstein.

Gli amici vip di Jeffrey Epstein svelati nella Fase 1

Il Procuratore generale Pam Bondi, come promesso, ha reso pubblici i documenti della Fase 1, nome che porta a pensare che possano esserci altri documenti da desecretare.

Tuttavia, come sottolineano anche i media Usa, i nomi inclusi nell’elenco non sono quelli dei “clienti” di Jeffrey Epstein, ma si tratta di persone che compaiono nella lista dei contatti dell’imprenditore accusato di pedofilia.

Fonte foto: IPA

Jeffrey Epstein insieme alla moglie Ghislaine Maxwell

Mick Jagger, Michael Jackson e Alec Baldwin nell’elenco

Non tutti i nomi resi pubblici ora, quindi, hanno usato il “Lolita Express” per viaggiare verso Little Saint James, l’isola cablata e videosorvegliata nella quale si consumavano le violenze su centinaia di donne, spesso minorenni.

Violenze che, secondo le indiscrezioni emerse dalle indagini, venivano filmate per poi essere utilizzate come arma di ricatto nei confronti dei potenti di turno. Tornando all’elenco, oltre al cantante dei Rolling Stones, a Michael Jackson e all’attore Alec Baldwin, i media Usa che sono entrati in possesso dell’incartamento hanno pubblicato quelli di Ralph Fiennes, Ethel Kennedy (vedova di Bob Kennedy), Courtney Love. Inoltre, i media Usa citano anche i nomi del mago David Copperfield, dell’ex premier britannico Tony Blair e dell’ex primo ministro spagnolo José Maria Aznar.

Nella lista c’è anche il nome del presidente Trump

Inoltre, nella lista degli utilizzatori dell’aereo privato di Jeffrey Epstein compaiono anche i nomi di Donald Trump, dell’allora moglie Marla Marples e della figlia Tiffany che, il 15 maggio del 1994, usarono il “Lolita Express” di Jeffrey Epstein per due collegamenti interni: da Palm Beach a Washington e da Washington a Teteboro.

L’attuale presidente Usa, fotografato in passato insieme a Epstein, non ha mai negato di aver avuto un rapporto di amicizia con quest’ultimo.

Documenti sul caso Epstein dati in anteprima a blogger di destra

Come da prassi, anche in questo caso l’amministrazione Usa ha sparigliato le carte in tavola. I file della “Fase 1” del caso Epstein, infatti, sono stati consegnati in anteprima a una decina di blogger di destra molto vicini alle idee dell’attuale governo. Tra questi c’è anche Rogan O’Handley, noto come DC Draino, sostenitore e promotore delle teorie complottiste sul deep state.

DC Draino è un sostenitore del Pizzagate, una teoria complottista secondo la quale i politici più in vista del Partito Democratico sarebbero coinvolti in un traffico di minori con base in una pizzeria di Washington. Ma i sostenitori del Pizzagate sono rimasti delusi da queste prime rivelazioni sul caso Epstein, perché nella lista non compare, come molti ipotizzavano, il nome dell’ex presidente Bill Clinton.