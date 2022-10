Michael J. Fox, la star di Ritorno al Futuro torna in pubblico e commuove i fan: quale malattia lo ha colpito

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Hanno fatto rapidamente il giro del mondo le commoventi immagini della reunion tra Michael J. Fox e Christopher Lloyd. Le due star di Ritorno al Futuro si sono ritrovate sul palco 37 anni dopo l’uscita del primo film: l’attore è malato da tempo e se ne sono viste le conseguenze.

La reunion di Ritorno al Futuro

Ritorno al futuro non è mai stato così reale: i protagonisti della trilogia di Robert Zemeckis, considerata un vero cult del genere sci-fi e in generale della storia del cinema, si sono ritrovati sul palco del New York Comic-Con 2022.

L’abbraccio tra Michael J. Fox e Christopher Lloyd è stato toccante: gli interpreti di Marty McFly e Doc Brown hanno commosso i fan e parlato della loro esperienza nel franchise, un incontro diventato rapidamente virale specie per le condizioni del più giovane tra i due.

Michael J. Fox e Christopher Lloyd sul palco del New York Comic-Con 2022

Michael Andrew Fox, classe 1961, è apparso infatti malfermo sulle gambe e con grosse difficoltà a muoversi: una condizione che lo accompagna ormai da tempo e che ha posto quasi del tutto fine alla sua carriera sul grande schermo.

Che malattia ha Michael J. Fox

Solo un anno dopo l’uscita del terzo film di Ritorno al Futuro, nel 1991, a Michael J. Fox è stata diagnosticata il morbo di Parkinson giovanile. Come risaputo, si tratta di una malattia neurodegenerativa che colpisce soprattutto il sistema motorio.

Tra i sintomi più conosciuti, si annoverano tremori, rigidità, lentezza nei movimenti e difficoltà a camminare. Tuttavia, col progredire della malattia possono insorgere anche altri problemi di tipo cognitivo e comportamentale. Nelle fasi avanzate, può portare anche a demenza.

Michael J. Fox ha reso noto di essere malato nel 1998: da subito si è speso in prima persona per trovare cure e fondi attraverso la sua fondazione, lottando in prima fila per la ricerca sperimentale sulle cellule staminali.

La carriera dell’attore dopo la malattia

Curiosamente, Michael J. Fox ha dichiarato che la malattia di Parkinson gli ha salvato la vita: prima della diagnosi, stava sprofondando nell’alcolismo, da allora invece si è avvicinato alla famiglia. Inevitabilmente, la sua carriera ne ha risentito.

Protagonista assoluto di Ritorno al Futuro, negli ultimi anni è per lo più apparso come ospite in popolari serie come The Good Wife (dal 2010 al 2016), nella quale interpreta un uomo affetto da discinesia tardiva e acatisia, condizioni che l’attore vive davvero. Gli episodi del suo The Michael J. Fox Show risalgono invece al 2013-2014.

Alla prossima notte degli Oscar del 2023, riceverà anche il Premio umanitario Jean Hersholt, destinato alle star che hanno contribuito in maniera eccezionale a cause umanitarie. Per i fan, resterà sempre Marty McFly e l’affetto dimostrato in queste ore è travolgente.

FAQ Che malattia ha Michael J. Fox? Michael J. Fox ha scoperto di avere il morbo di Parkinson giovanile nel 1991. Tutto è partito da un lieve tremolio alla mano. Chi è la moglie di Michael J. Fox? Tracy Pollan, attrice e modella statunitense. Sono sposati dal 1988. Quanto ha guadagnato Michael J. Fox per Ritorno al Futuro? Il compenso di Michael J. Fox per Ritorno al Futuro è stato di 250.000 dollari: è stata la sua prima grande occasione nel cinema