Michael Douglas compie 80 anni e la moglie Catherine Zeta-Jones posa nuda: regalo a sorpresa per il compleanno

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Catherine Zeta-Jones senza veli sui social. L’attrice ha postato sulla sua pagina Instagram una foto in bianco e nero che la ritrae nuda, spiegando che si tratta di un regalo di compleanno per gli 80 anni del marito Michael Douglas. “Sono a corto di idee regalo”, scrive la diva di Hollywood.

Il compleanno di Michael Douglas e di Catherine Zeta-Jones

Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas sono una delle coppie più famose e longeve di Hollywood: insieme da 25 anni, tranne una breve separazione nel 2013.

I due attori condividono anche il compleanno, il 25 settembre. Lui è nato il 25 settembre del 1944, dunque nella giornata di ieri ha festeggiato 80 anni.

Fonte foto: IPA Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones con la figlia Carys al Festival di Cannes 2023

Lei invece è nata il 25 settembre del 1969 e ha spento quindi 55 candeline.

Catherine Zeta-Jones posa nuda per il marito

Per l’occasione Catherine Zeta-Jones ha deciso di fare un regalo particolare al marito per i suoi ottanta anni, donandogli uno spogliarello.

Un regalo che ha poi condiviso con i suoi tanti fan: mercoledì 25 settembre l’attrice ha postato su Instagram una foto in cui posa senza veli.

Uno scatto in bianco e nero che la ritrae di profilo, completamente nuda tranne che per un paio di tacchi alti.

Il regalo per gli 80 anni di Michael Douglas

“Nella mia veste di compleanno! Dopo oltre 25 anni di condivisione del mio compleanno con mio marito, sto esaurendo le idee regalo!”, scrive Catherine Zeta-Jones nel post su Instagram.

“Questa è l’opzione regalo numero due, le palline da golf sono l’opzione uno…ovviamente”, aggiunge la diva.

Un regalo speciale per il marito, ma forse anche per celebrare se stessa, fiera di essere così in forma a 55 anni. Come indicano anche i tanti complimenti e commenti dei fan.

L’attrice ha postato anche un’altra foto per celebrare il loro compleanno, uno scatto di loro due insieme di 25 anni fa.

“Buon compleanno a Michael e a me!! Questi eravamo noi il giorno del nostro compleanno 25 anni fa! Ti amo con tutto il cuore”, ha scritto la star hollywoodiana.