Metro A di Roma riattivata dopo i problemi tra Ottaviano e Battistini: l'ennesimo stop, caos in città

Ancora disagi. Nella mattinata di martedì 7 febbraio la Metro A di Roma è rimasta bloccata tra le fermate di Ottaviano e Battistini. A partire dalle ore 7, un problema tecnico ha impedito ai treni di circolare. L’Atac, l’Azienda per la mobilità della Capitale, ha immediatamente messo a disposizione un servizio di autobus sostitutivi, ma i disagi per i pendolari sono stati inevitabili.

Metro A: linea bloccata, pronti i bus sostitutivi

I treni della Metro A di Roma sono già pieni di pendolari quando dagli altoparlanti delle stazioni arriva la comunicazione: la circolazione dei treni è interrotta tra Ottaviano e Battistini, nella zona nord della città.

Tutto era cominciato pochi minuti prima, con la chiusura della stazione di Manzoni per i passeggeri in arrivo.

Fonte foto: ANSA Uno dei bus sostitutivi messi a disposizione dall’Atac

La situazione è però peggiorata in pochi minuti, arrivando all’interruzione della linea.

Centinaia di pendolari sono stati costretti a scendere dai convogli, uscire dalla metropolitana e affidarsi a uno dei bus sostitutivi messi a disposizione da Atac, l’azienda dei trasporti romani.

Inevitabili i disagi e i ritardi per moltissimi lavoratori.

Il problema che ha bloccato la metropolitana

Secondo quanto comunicato dalla stessa Atac, il problema sarebbe stato causato da un’incompatibilità di un deviatoio, che avrebbe attivato le protezioni e di conseguenza bloccato i treni come misura di sicurezza.

Il guasto si è risolto in un’ora e mezza circa, e alle 8:39 l’azienda ha comunicato di aver ripristinato la circolazione sull’intera tratta.

Metro A di Roma chiusa: è il terzo guasto in dieci giorni

Non è la prima volta che i pendolari romani devono sopportare i guasti delle linee metropolitane della città in queste settimane. Negli ultimi dieci giorni si sono verificati altri due problemi che hanno tenuto la metropolitana chiusa per diverse ore.

Il primo si è verificato il 24 gennaio, ed è stato anche il più grave. A rimanere bloccata è stata anche in questo caso la linea A, questa volta tra Termini e Battistini.

Il servizio è stato interrotto per 5 ore, dall’apertura fino alle 11 del mattino. Tre giorni dopo un altro blocco, sempre sulla Metro A, nel tratto tra Termini e Ottaviano.