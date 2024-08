Meteorologo ha un attacco di panico in diretta in tv: l'australiano Nate Byrne è virale, lodato sui social

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il meteorologo Nate Byrne ha vissuto un attacco di panico durante una diretta televisiva nel programma australiano “ABC News Breakfast”. Mentre presentava le previsioni del tempo, ha riconosciuto i sintomi e, invece di nasconderli, ha deciso di parlarne apertamente con i telespettatori, cedendo la linea. Le immagini della crisi sono diventate virali sui social, con molti giovani che hanno apprezzato la sua apertura nel rendere normale un attacco di panico.

L’attacco di panico del meteorologo australiano

Era in diretta televisiva il meteorologo Nate Byrne quando ha improvvisamente avvertito i segni distintivi di un attacco di panico, come piccoli spasmi, difficoltà nel parlare e nel deglutire.

La sua reazione è stata esemplare. Invece di cercare di mascherare la situazione, ha scelto di affrontarla apertamente in onda, annunciandolo ai telespettatori.

“Ho bisogno di una pausa, molti di voi sanno che soffro spesso di attacchi di panico, e ne sto avendo uno ora. Lisa, ti passo la linea” ha detto Byrne mentre cercava di mantenere la calma.

Prima l’attacco di panico, poi il ritorno in video

Ricevendo la linea, la giornalista Lisa Millar ha lodato Nate Byrne per la sua onestà nel condividere la sua condizione.

Il meteorologo, infatti, aveva recentemente scritto un articolo in cui raccontava la sua esperienza con gli attacchi di panico. “È ammirevole quanto sia trasparente su questo argomento”, ha commentato Millar.

La trasmissione è proseguita, e dopo pochi minuti, Byrne è tornato in studio al fianco della collega, scusandosi per l’accaduto: “Mi dispiace se ho allarmato qualcuno, grazie per il supporto in quel momento difficile” ha detto il meteorologo.

Il video del meteorologo è virale

Come riportato da Ansa, in Italia si stima che circa 2,5 milioni di persone si trovano a fare i conti con gli attacchi di panico.

Il numero reale, tuttavia, potrebbe essere molto più alto, poiché spesso chi ne è colpito preferisce affrontarlo in silenzio, come affermato dal neurologo Rosario Sorrentino, uno dei massimi esperti nel campo dei disturbi d’ansia e del panico.

Il gesto esemplare di Byrne ha quindi un valore molto importante. Mostrando la sua vulnerabilità in diretta, il meteorologo ha scatenato un’ondata di reazioni positive: molti spettatori e colleghi hanno apprezzato la sua forza nel rivelare una parte così intima di sé in un contesto così esposto.

Le immagini del suo attacco di panico sono presto diventate virali sui social media, con molti giovani che si sono identificati in lui e hanno apprezzato il coraggio nel mostrarsi in quella situazione.