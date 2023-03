Meteorologa si accascia nello studio in diretta tv: la reazione delle conduttrici del telegiornale

"Da sempre appassionata di comunicazione, ha studiato tra Palermo, Bologna e Torino. Ha un master in giornalismo e ha collaborato con La Stampa, Il manifesto e altri. Scrive di temi sociali, diritti, marginalità.

Stava sorridendo alle telecamere, poi ha improvvisamente perso i sensi. E’ accaduto alla la meteorologa Alissa Carlson Schwartz durante una trasmissione in onda alle 7 del mattino sulla Cbs. Momenti di apprensione in studio, poi il messaggio di spiegazione sui social.

Il malore in diretta

Era in diretta su Cbs Los Angeles la meteorologa Alissa Carlson Schwartz, intenta a dare notizia del meteo delle 7 di mattina, quando i suoi occhi si sono rivoltati all’indietro.

Fonte foto: ANSA Una delle sedi della Cbs, emittente radiotelevisiva statunitense

La donna si è accasciata improvvisamente sul tavolo dello studio, per poi crollare a terra.

Inizialmente, le altre due co-conduttrici, Nichelle Medina e Rachel Kim, non si erano rese conto del malore.

Dopo aver notato la donna a terra, però, l’incidente ha immediatamente allarmato tutti i lavoratori del programma.

Il messaggio sui social

E’ stata poi la stessa Schwartz a tranquillizzare gli utenti con un messaggio sul suo profilo Instagram: “Grazie dei messaggi, chiamate e auguri. Starò bene”.

Tra i telespettatori che si sono riversati sui social per avere notizie sull’accaduto, non è mancato chi, senza alcuna prova, ha dato la colpa del malore al vaccino per il Covid.

In realtà, la metereologa aveva già in passato spiegato sui suoi profili di soffrire di piccoli problemi cardiaci, che le avevano causato altri episodi analoghi a quello avvenuto in diretta.

Nel 2014, infatti, la donna, che allora lavorava per un’altra emittente, era svenuta in diretta mentre sostituiva un collega.

Le malattie cardiache negli Stati Uniti

Si stima, come riporta Dailymail, che le malattie cardiache siano la causa principale di morte negli Stati Uniti.

Tra le vittime più note c’è Lisa Marie Presley, l’unica figlia di Elvis Presley, morta in seguito a un attacco cardiaco a inizio gennaio 2023.

I sintomi più comuni con cui possono manifestarsi sono dolore toracico, mal di stomaco, sudorazione.

Ma anche dolore alle gambe e alle braccia e affaticamento estremo.