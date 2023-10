Meteorite caduto ad Armungia in Sardegna, l'appello dell'Istituto nazionale di fisica: "Non toccate niente"

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

C’è un meteorite da qualche parte in Sardegna. Si tratta di un campione piccolo, di pochi centimetri, caduto l’8 ottobre nei pressi del comune di Armungia. Per gli scienziati però non va toccato se non seguendo le loro indicazioni.

Dove è caduto il meteorite

Un meteorite è caduto nei pressi del comune di Armungia l’8 ottobre, dopo che un asteroide ha preso fuoco nei cieli della Sardegna. Il campione sarebbe molto piccolo e non avrebbe causato danni, anche perché l’area di impatto è poco abitata.

Si tratta infatti di un comune di soli 400 abitanti nell’entroterra della provincia del Sud Sardegna, che ha come capoluogo Carbonia. La zona è ricca di boschi e non sarà facile, di conseguenza, individuare il detrito.

Fonte foto: Tuttocittà

Secondo l’Inaf (Istituto Nazionale di Astrofisica), le dimensioni del meteorite dovrebbero però essere tali da poter tentare la ricerca e provare a recuperarlo per permettere ai ricercatori di utilizzarlo in alcuni studi.

I “Fireball” dell’8 ottobre

Il meteorite di Armungia è il risultato di un “Fireball“, letteralmente pala di fuoco, che ha illuminato i cieli della Sardegna l’8 ottobre scorso. Ad immortalarlo è stata la rete di telecamere Prisma per la sorveglianza delle meteore e dell’atmosfera.

Grazie a queste immagini è stato possibile triangolare la posizione di caduta dei possibili detriti. L’asteroide ha preso fuoco a 78,3 chilometri di altitudine e si è spento a 28 chilometri dal suolo, percorrendo una traiettoria di 51,5 chilometri in soli 3,6 secondi.

L’evento non ha causato nessun danno, al contrario sarà difficile ritrovarne i detriti, dato che sono caduti in un’area impervia e disabitata. Se questo accadesse però. l’Inaf ha dato indicazioni precise su come comportarsi.

Come comportarsi se si trova il meteorite

Se fosse sopravvissuto all’attrito con la nostra atmosfera, il meteorite si troverebbe a 1,1 chilometri a nord ovest del centro abitato di Armungia. Si tratterebbe di una pietra molto scura, opaca e della grandezza di alcuni centimetri in diametro.

In caso di ritrovamento, l’Inaf ha invitato a non toccare il meteorite, ma a scattargli una foto e di mandarla via mail al Project Office di Prisma, tramite l’indirizzo dedicato prisma_po@inaf.it. Solo allora i ricercatori contatteranno chi ha trovato il detrito, spiegando come raccoglierlo in maniera corretta.