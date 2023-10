Meteo tra piogge e temporali a Halloween e Ognissanti, poi arriva la tempesta Ciaran: previsioni da Nord a Sud

Sono previste altre piogge e temporali in Italia tra Halloween e Ognissanti. Nei giorni successivi è poi atteso l’arrivo della tempesta atlantica Ciaran. Di seguito, le previsioni meteo in Italia regione per regione.

Le previsioni meteo tra Halloween e Ognissanti

L’intensa perturbazione che ha già colpito le regioni settentrionali e la Toscana in questo avvio di settimana insisterà fino alle prime ore di martedì al Nordest e si estenderà contemporaneamente alle regioni tirreniche, portando maltempo ancora intenso su alta Lombardia, alto Triveneto e zone interne della Toscana.

Nella notte tra lunedì e martedì saranno possibili locali nubifragi, in particolar modo su Genovese orientale e Prealpi carniche. Con il passare delle ore, la perturbazione sfilerà verso est e favorirà un miglioramento. Mercoledì 1° novembre, però, è in arrivo una nuova perturbazione che l’Italia dall’Atlantico, dando luogo a un peggioramento del tempo a partire da Sardegna e regioni tirreniche. E non è tutto: dall’Atlantico si preparerà a entrare in azione da giovedì una nuova e più intensa perturbazione, pilotata da una vera e propria tempesta atlantica ribattezzata Ciaran, responsabile di un peggioramento anche intenso in estensione dal Nordovest a Triveneto e regioni dell’alto Tirreno.

Le previsioni meteo regione per regione

Ma come sarà il meteo fino al prossimo weekend? Ecco le previsioni, giorno per giorno, stando agli esperti di 3bMeteo.

Martedì 31 ottobre

Nord: Piogge e temporali al mattino tra Lombardia e Triveneto, localmente intensi, ma in graduale esaurimento da Ovest con rasserenamenti. Temperature in calo, con massime tra 14 e 19.

Centro: Avvio instabile con locali rovesci o temporali, specie sulle Tirreniche; migliora da pomeriggio. Più sole sull'Adriatico. Temperature in lieve calo, con massime tra 18 e 23.

Sud: Qualche piovasco in arrivo sul basso versante tirrenico; annuvolamenti sparsi in transito altrove. Temperature in lieve calo, con massime tra 21 e 25.

Mercoledì 1 novembre

Nord: Inizialmente soleggiato ma con nubi in graduale aumento da Sudovest con piogge o pioviggini in arrivo entro la serata. Temperature in lieve flessione, con massime tra 15 e 20.

Centro: Nuovo aumento della nuvolosità con piogge e qualche rovescio su Tirreniche e localmente Marche e interne abruzzesi. Temperature in calo, con massime tra 18 e 22.

Sud: Nuvolosità in graduale aumento con piogge sparse in arrivo su peninsulari, Sardegna e parte della Sicilia. Temperature in calo ma ancora miti, con massime tra 20 e 25.

Giovedì 2 novembre

Nord: Perturbato con piogge e rovesci in rapida propagazione dal Nordovest al Nordest, anche forti e con locali nubifragi su Lombardia e Triveneto. Temperature in calo, con massime tra 12 e 17.

Centro: Piogge e temporali in intensificazione in Toscana, anche forti la sera. Peggiora gradualmente a fine giornata anche altrove. Temperature stabili, con massime tra 18 e 22.

Sud: Nubi irregolari e qualche pioggia su Campania e Calabria tirrenica, più soleggiato altrove. Temperature ancora stabili, con massime tra 20 e 25.

Venerdì 3 novembre (Tendenza)

Nord – Al nord ovest: Sereno in riviera ligure e sulle Alpi occidentali, Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure lombardo piemontesi e sulle Alpi centrali. Al nord est: Sereno sulle pianure emiliane, Coperto con neve debole o moderata sulle Dolomiti, nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Centro – Sul tirreno: Nuvoloso con locali aperture sulla dorsale toscana, Coperto con pioggia moderata sulla dorsale laziale, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull'adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali, Coperto con pioggia debole sulle subappenniniche e sulla dorsale, Coperto con neve moderata o forte sul Gran Sasso.

Sud – Sul tirreno: Coperto con pioggia moderata sulle subappenniniche, Piogge di forte intensita' sulla dorsale campana, Coperto con pioggia debole altrove. Sull'adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sul litorale adriatico, Nubi sparse con ampie schiarite sul litorale ionico, Coperto con pioggia debole sulle Murge e sulla dorsale molisana, Coperto con pioggia moderata sulla dorsale lucana. Sulle isole maggiori: Coperto con pioggia debole sulla Costa Smeralda, Coperto con pioggia moderata su interne sarde, Nuvoloso con locali aperture sulla zona etnea, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Sabato 4 novembre (Tendenza)

Nord – Al nord ovest: Coperto con pioggia moderata in riviera ligure e sulle Alpi occidentali, Coperto con pioggia debole sulle pianure lombardo piemontesi, Coperto con neve moderata o forte sulle Alpi centrali. Al nord est: Nubi sparse con ampie schiarite in Romagna, Nuvoloso con locali aperture sulle Dolomiti, Coperto con pioggia debole altrove.

Centro – Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulla dorsale laziale, Nubi sparse con ampie schiarite sulla capitale, Coperto con pioggia moderata sulle pianure toscane e sulla dorsale toscana. Sull'adriatico: Coperto con neve debole o moderata sul Gran Sasso, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Sud – Sul tirreno: Coperto con pioggia debole sui litorali e sulle subappenniniche, Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure e sulla dorsale calabra, Sereno sulla dorsale campana. Sull'adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sul litorale adriatico e sul litorale ionico, Coperto con pioggia debole sulle Murge, Sereno sulla dorsale molisana e sulla dorsale lucana. Sulle isole maggiori: Sereno sul palermitano, Nubi sparse con ampie schiarite sul cagliaritano e sulla Costa Smeralda, Nuvoloso con locali aperture su interne sarde, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Domenica 5 novembre 2023 (Tendenza)

Nord – Al nord ovest: Nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure e sulle pianure lombardo piemontesi, Coperto con pioggia debole sulle Alpi occidentali, Nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi centrali. Al nord est: Nubi sparse con ampie schiarite sulla laguna veneta e sulle pianure venete, Sereno in Romagna e sulle pianure emiliane, Coperto con pioggia debole sulle Dolomiti.

Centro – Sul tirreno: Coperto con pioggia debole sui litorali, Nubi sparse con ampie schiarite sulla capitale e sulle pianure toscane, Coperto con pioggia moderata sulla dorsale toscana e sulla dorsale laziale. Sull'adriatico: Sereno sui litorali, Nuvoloso con locali aperture sulle subappenniniche, Coperto con pioggia debole sulla dorsale, Coperto con neve debole o moderata sul Gran Sasso.

Sud – Sul tirreno: Coperto con pioggia debole sulla dorsale calabra, Coperto con pioggia moderata altrove. Sull'adriatico: Sereno sul litorale adriatico e sul litorale ionico, Nubi sparse con ampie schiarite sulle Murge, Coperto con pioggia debole sulla dorsale molisana, Coperto con pioggia moderata sulla dorsale lucana. Sulle isole maggiori: Sereno sul palermitano e sulla Costa Smeralda, Coperto con pioggia debole su interne siciliane e sulla zona etnea, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.