Meteo, nuova ondata di caldo africano in arrivo: il picco tra giovedì e venerdì

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Su tutta l’Europa centro-occidentale è attesa un’ondata di caldo dall’Africa che porterà attraverso lo Stretto di Gibilterra a un’ulteriore impennata delle temperature in quasi tutto il continente, con un picco intorno ai 40 gradi all’ombra in Italia tra giovedì e venerdì. L’alta pressione nordafricana nei prossimi giorni tornerà a salire verso Nord, come già successo almeno 5 volte da maggio, colpendo il nostro Paese soprattutto nelle regioni settentrionali e nel versante tirrenico.

Il ritorno dell’anticiclone africano

L’anticiclone africano porterà con sé la canicola dalla Spagna spingendola in un percorso che dai Pirenei raggiungerà le Alpi e alzando così le temperature a +10°C oltre la media agostana prima sulla Francia poi tra Svizzera, Germania e Austria, fino in Italia.

Le temperature nelle città italiane

A Firenze, Roma, Bologna, Milano si prevedono temperature fino ai 38-39 gradi, che potranno raggiungere anche i 40 sulle zone interne della Sardegna.

Si tratta di livelli ai quali siamo ormai abituati, ma di molto superiori rispetto alla media delle temperature registrate a inizio agosto dal 1971 al 2000, che si attestano di norma intorno ai 28°C di massima in città come Torino e Genova, 29°C a Milano, 31°C a Bologna, 33°C a Firenze, a Roma 32°C. Così come nelle città del Sud le temperature attese sono di 31°C a Napoli, 30°C a Bari, 32°C a Cagliari.

Le regioni interessate

L’ondata di caldo portata dall’anticiclone africano non dovrebbe comunque durare a lungo e arriva in contesto di temperature già elevate su buona parte della Penisola.

L’alta pressione nordafricana non farà dunque altro che estendere l’afa alle regioni settentrionali, in particolare in Val Padana, con un aumento relativo al Centro rispetto e infine al Sud dove si alzeranno nuovamente le temperature in Puglia e Basilicata fino ad arrivare a 38°C.