Meteo Milano, pioggia battente e allerta gialla secondo le previsioni: rischio esondazione per Seveso e Lambro

Meteo su Milano in netto peggioramento: le previsioni annunciano pioggia e forti temporali sulla città. E, per la giornata del 4 settembre, è stata diramata l’allerta gialla. Ecco quali sono le previsioni per le prossime ore e i consigli che il Comune ha fornito ai cittadini per affrontare il temporale senza conseguenze.

Previsioni, allerta meteo gialla a Milano: cosa aspettarsi

La Protezione Civile della Regione Lombardia ha diramato un’allerta meteo gialla, che entrerà in vigore a partire dalle ore 14 del 4 settembre.

Infatti, le previsioni annunciano pioggia e forti temporali, e non solo su Milano. Il peggioramento delle condizioni meteorologiche potrebbe estendersi all’intera Regione Lombardia.

Durante la seconda parte della giornata, secondo quanto riportato da MilanoToday, si attendono pioggia e intense precipitazioni a livello dei settori meridionali, sulla fascia pedemontana prime Prealpi, che in serata interesseranno anche Prealpi e alta pianura occidentali.

Consigli del Comune per affrontare il temporale

La Protezione Civile attiva a livello comunale monitorerà con attenzione la situazione per poter predisporre eventuali interventi, se necessari.

Il Comune di Milano, da parte sua, ha raccomandato ai cittadini di agire con prudenza.

Per evitare possibili situazioni rischiose, i cittadini sono stati esortati a non sostare nei sottopassi. Sono inoltre da evitare le soste nelle vicinanze di aree soggette a esondazioni.

In caso di pioggia e condizioni meteo avverse, infatti, le zone adiacenti al Seveso e al Lambro presentano rischio di esondazione.

Precauzioni per i cittadini durante la pioggia

Il Comune di Milano ha inoltre consigliato di evitare le soste nelle vicinanze di alberi, impalcature e tendaggi.

In caso di forte pioggia, e qualora siano in corso eventi all’aperto, in generale, è consigliabile prestare la massima attenzione.

Per monitorare la situazione in tempo reale, si legge sul sito istituzionale del Comune, è possibile registrarsi al Sistema di allerta della Protezione Civile. La registrazione può essere effettuata tramite la sezione Servizi del sito comunale e permette ai cittadini che si trovano a Milano di restare informati su eventuali condizioni meteo avverse.