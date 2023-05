Meta cancella l'account Instagram di Alessandra Mussolini "per colpa del cognome": la denuncia della deputata

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Alessandra Mussolini non può sbarcare istituzionalmente su Instagram a causa del suo cognome. A denunciarlo è stata la stessa eurodeputata e vice capodelegazione di FI all’Europarlamento, che in un video ha promesso di rivolgersi alla presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola.

La denuncia di Alessandra Mussolini

In un video che circola in rete e pubblicato da Ansa, Alessandra Mussolini ha fatto sapere che è ormai da diversi giorni che prova ad aprire il suo account Instagram, ma una volta inserite le generalità la piattaforma la respinge. Il motivo? Il suo cognome “ingombrante”.

L’eurodeputata, infatti, ha ammesso: “Mi è stato detto che non viene accettato per la policy della community. Io allora ho messo nomi come Alessandra Gramsci, Alessandra Berlinguer al posto di Alessandra Mussolini. E lo prendono”.

Fonte foto: ANSA

L’accusa a Meta

Mussolini, nipote di Benito, ha quindi puntato il dito contro Meta e Instagram accusate di frenare la sua libertà di agire politicamente. “Queste piattaforme sono ormai fondamentali per lavoro” ha detto l’eurodeputata che ha poi sottolineato di essere vittima di un “pregiudizio che diventa violenza“.

Nel lungo sfogo, Alessandra Mussolini ha quindi annunciato una lettera da inviare alla presidente Roberta Metsola in quanto Meta e Instagram pongono al suo operato una “limitazione grave“.

L’account principale e la violazione

Mentre Fratelli d’Italia ha annunciato una interrogazione parlamentare sul veto di Instagram ad Alessandra Mussolini, l’eurodeputata non sta con le mani in mano e urla forte allo scandalo.

Ma cercando sul social esiste già un profilo a nome Alessandra Mussolini, nello specifico “alemussolini_” che la 60enne romana adopera nel tempo libero. Nella bio, infatti, si presenta come “pittrice per vocazione, cuoca per passione” e sull’account vengono condivise foto di vita quotidiana e qualche scatto di mondanità come la partecipazione a “Ballando con le stelle”. L’ultimo post è del novembre 2022.

L’obiettivo dell’eurodeputata sarebbe quindi quello di creare un profilo secondario, più istituzionale per questioni di lavoro. Ma come detto il social si “oppone”, nonostante le foto mandate da Alessandra Mussolini per provare la sua identità.

“Il tuo account è stato disabilitato in modo permanente perché non rispettava le nostre linee guida della community” si legge nel messaggio che Instagram ha inviato all’eurodeputata che ha sentenziato: “Perché non posso aprire l’account col mio cognome? Perché? Io non mi cambio il cognome per Instagram“.