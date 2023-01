Mestre, entra contromano nella rotatoria e provoca un frontale: morto imprenditore, ferito l'altro conducente

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Terribile schianto frontale nella tangenziale di Mestre. A provocare lo scontro tra due auto una vettura che ha imboccato contromano la rotatoria della tangenziale. Nell’incidente è morto un uomo di 47 anni mentre l’altro conducente è rimasto ferito e trasportato in ospedale.

Frontale sulla tangenziale di Mestre

Come riporta Il Gazzettino, l’incidente è avvenuto nella notte attorno all’una di venerdì 13 gennaio sulla tangenziale di Mestre, a Venezia. Due auto si sono scontrate frontalmente nei pressi dello svincolo di Marghera.

A provocare l’incidente una vettura proveniente dalla statale Romea che ha imboccato contromano la rotatoria, andando a schiantarsi frontalmente contro un’altra macchina.

Un morto e un ferito

Nello scontro è morto il conducente della vettura che ha provocato l’incidente: un uomo di 47 anni, imprenditore ittico di Cavallino Treporti (Venezia). Per lui non c’è stato niente da fare, inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118.

Ferito invece l’uomo al volante dell’altra vettura coinvolta nel frontale, un 37enne di Mira (Venezia): è stato soccorso e trasportato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita.

I soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, le ambulanze del 118, le pattuglie della polizia stradale e il personale di Autostrade Venete. I vigili del fuoco hanno estratto il 47enne dall’abitacolo per consegnarlo alle cure del 118. Come detto però, per l’uomo non c’è stato niente da fare.

Le cause e l’esatta dinamica di quanto accaduto sono al vaglio della Polstrada. Considerata l’ora, l’incidente non ha creato particolari disagi alla viabilità: le operazioni di ripristino e messa in sicurezza della sede stradale si sono concluse verso le 4 del mattino.