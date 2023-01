Messina Denaro, il suo avvocato sarà la nipote Lorenza Guttadauro. Chi è e chi ha difeso in passato

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Dopo essere stato catturato lunedì dopo 30 anni di latitanza, Matteo Messina Denaro si trova ora rinchiuso in regime di 41 bis nel carcere dell’Aquila. Nelle ultime ore è arrivata la sua prima decisione in merito alla sua linea difensiva: il boss mafioso ha infatti scelto quale suo legale una parente, la nipote Lorenza Guttadauro.

Chi è l’avvocata nipote di Messina Denaro

Come riporta Ansa, Matteo Messina Denaro ha nominato come proprio legale una sua nipote, Lorenza Guttadauro, avvocato penalista che esercita in uno studio di Palermo.

La professionista è la figlia della sorella del boss di Castelvetrano, Rosalia Messina Denaro. E di Filippo Guttadauro, arrestato e condannato per associazione mafiosa. Lorenza Guttadauro è imparentata anche con un altro noto boss mafioso: il nonno paterno è lo storico boss di Brancaccio Giuseppe Guttadauro.

Classe 1978, Guttadauro è iscritta all’Albo degli Avvocati di Palermo dal 2009. Madre di tre figli, è sposata con Girolamo Bellomo, arrestato nel 2014 e condannato in appello a 10 anni di reclusione con l’accusa di essere l’ultimo ambasciatore di Messina Denaro.

Guttadauro: “Sorpresa” della nomina

La nomina non è ancora stata ufficializzata, ma è stata preannunciata all’avvocata Lorenza Guttadauro. La professionista ha dichiarato all’Adnkronos di essere rimasta “sorpresa” dalla nomina dello zio: “Non me l’aspettavo”.

“Ancora non mi è arrivata la notifica ufficiale. Ho ricevuto una telefonata informale in cui mi veniva comunicata la scelta del cliente, diciamo che sono ancora in attesa. Ora devo capire se questa nomina riguarda anche gli altri procedimenti in corso”, ha spiegato la legale.

Chi ha difeso in passato

Oltre al marito, Lorenza Guttadauro nel corso della sua carriera ha già difeso altri familiari: la zia e il fratello, anche loro accusati di essere portavoce ed esecutori degli ordini del super latitante.

Ora si aggiunge anche lo zio. Il primissimo appuntamento sarà l’interrogatorio di garanzia di Messina Denaro, la cui data non è stata ancora fissata.

Intanto venerdì 19 gennaio è prevista l’udienza all’aula bunker di Caltanissetta del processo che vede imputato il boss di Castelvetrano per le stragi mafiose del ’92. Se l’incarico alla penalista dovesse riguardare anche questo procedimento, l’udienza potrebbe però essere rinviata a fronte di un’eventuale richiesta di concessione di termini alla difesa.