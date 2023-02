Messina Denaro e le chat su Zelensky e Putin: l'audio segreto del boss sulla guerra ucraina svelato da Giletti

Emergono nuovi dettagli sulla latitanza di Matteo Messina Denaro: la trasmissione ‘Non è l’Arena’ condotta da Massimo Giletti su La 7 ha svelato una serie di messaggi vocali che sarebbero stati mandati dal boss a una donna che svolgeva la chemioterapia con lui nella clinica di Palermo dove poi è stato arrestato.

In uno di questi audio, Matteo Messina Denaro dà il suo giudizio sulla guerra in Ucraina.

Audio segreti di Messina Denaro: le parole di Giletti

Prima di far ascoltare gli audio di Matteo Messina Denaro, Massimo Giletti ha spiegato: “A Non è L’Arena vi faremo ascoltare degli audio incredibili di Matteo Messina Denaro. Non parla della politica italiana, dà una sua visione del mondo, possiamo dire di geopolitica. Parlerà di Putin, di Zelensky e di cosa farebbe lui per risolvere la guerra in Ucraina”.

Fonte foto: ANSA Massimo Giletti, conduttore di ‘Non è L’Arena’.

Guerra in Ucraina: il commento di Messina Denaro su Zelensky e Putin

Nell’audio attribuito a Matteo Messina Denaro e fatto ascoltare a ‘Non è L’Arena’ si sente: “Perché invece di fornire armi, gli stati occidentali non dicono a questo buffone di presidente (Zelensky, ndr) di dimettersi? Sistemare le cose e fornire aiuti umanitari… Cioè, aiutiamoli nella loro terra a questi. Nel momento in cui si arriverà a questo punto, ti assicuro che io sarò il primo a fare beneficenza a queste persone, ma nella loro Terra”.

L’audio prosegue così: ” In genere il popolo segue la televisione e i giornali, io non sono così. Ci vogliono far capire che quelli hanno torto. Quelli non hanno torto. Non è Putin che vuole mettere i missili in America, è il contrario: sono gli americani che vogliono mettere i missili da Putin e quello, giustamente, non glielo permette. Ovviamente, se Putin non fosse una potenza nucleare già l’America l’avrebbe bombardato. E tutti diremmo: ‘Ah sì sì, è buono’. Come hanno fatto in Libia o in tanti altri posti”.

Guerra in Ucraina: cosa farebbe Matteo Messina Denaro

Nell’audio si sente ancora: “Il discorso non nasce ora ma nel 2014, quando hanno fomentato un colpo di stato, è salito questo buffone (Zelensky, ndr) ed è da 8 anni che uccidono persone nel Donbass, che sarebbe una repubblica indipendentista che appartiene comunque all’Ucraina, in cui sono morti migliaia e migliaia di russi. Tu lo sapevi? Non lo sapevi perché tv e giornali non hanno detto nulla. Ora se ne accorgono? Che i morti sono dall’altro lato? Siamo giusti e ragioniamo con la nostra testa, non con la tv o i giornali. Io aiuterò gli ucraini quando finirà tutto. Farò la mia beneficenza nel mio piccolo, ma nella loro terra. Basterebbe non fornire più armi, far dimettere il buffone (Zelensky, ndr) e aiutarli là“.