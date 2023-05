Messaggio trasmesso da Marte alla Terra, parte la gara per decodificarlo: ecco dove trovarlo

È ufficialmente iniziata la gara per decodificare il messaggio “alieno” giunto sul nostro pianeta da Marte lo scorso 24 maggio. Migliaia di persone in tutto il mondo hanno accettato la sfida, che è in realtà un esperimento. Ecco come parteciparvi.

Un messaggio da Marte alla Terra

Il segnale alieno è arrivato alle 21:16 di mercoledì 24 maggio, indirizzato a tre radiotelescopi: due americani, l’Allen Telescope Array del Seti Institute, in California, e il Robert C. Byrd Green Bank Telescope, e uno italiano, quello di Medicina, in provincia di Bologna.

Come spiegato dagli esperti dell’Inaf, l’Istituto Nazionale di Astrofisica, il messaggio “è durato mezz’ora, così come era stato previsto”.

Fonte foto: 123RF Le antenne di un radiotelescopio, in un’immagine di archivio

Come previsto non perché ci si aspettasse un messaggio alieno, ma perché il segnale giunto fino a noi fa parte di un esperimento che intende simulare una potenziale comunicazione con una civiltà aliena.

L’esperimento del messaggio alieno

L’esperimento, intitolato “A Sign in Space”, è stato ideato dalla media artist Daniela de Paulis e sviluppato in collaborazione col SETI (il programma dedicato alla ricerca della vita intelligente extraterrestre, Search for Extra-Terrestrial Intelligence), l’ESA (l’Agenzia Spaziale Europea), l’osservatorio Green Bank e l’Istituto Nazionale di Astrofisica.

Il messaggio è stato quindi inviato al pianeta Terra dalla sonda ExoMars Trace Gas Orbiter dell’ESA, attualmente in orbita attorno a Marte, impiegando 16 minuti per percorrere il tragitto dal pianeta rosso.

I dati raccolti dai tre radiotelescopi sono stati poi elaborati durante la notte e resi disponibili online sul sito del progetto nelle prime ore di giovedì 25 maggio.

Dove trovare il messaggio da decodificare

“Questo tipo di esperimento è atteso da molto – ha spiegato il dottor Franck Marchis del Seti Institute – Siamo alla ricerca di segnali extraterrestri da più di 60 anni, ma non abbiamo mai veramente pensato a come sarebbe ricevere e decodificare un segnale del genere”.

Forse anche per questo, dopo che il messaggio è stato reso disponibile anche per gli utenti, migliaia di persone in tutto il mondo si sono precipitate a scaricarlo, per poi provare a decodificarlo.

La trasmissione radio inviata dalla sonda è disponibile sul sito web del progetto “A Sign in Space”, dov’è possibile trovare, oltre ai link di download, una guida dettagliata su come analizzare i dati.