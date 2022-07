Messaggi di morte e foto inquietanti ai passeggeri: panico in aereo prima del decollo, denunciato un 18enne

Giornalista freelance. Nato a Cagliari nel 1993, si laurea in Lingue e Comunicazione per poi proseguire gli studi nell’ambito del giornalismo. Muove i primi passi professionali in una webradio e si dedica negli anni all’informazione online. Scrive di cronaca, politica e altre tematiche legate all’attualità.

Difficilmente i 147 passeggeri del volo di linea VY1367 in partenza da Fiumicino e diretto ad Alicante, in Spagna, riusciranno a dimenticare l’esperienza di viaggio. Poco prima del decollo i loro smartphone hanno ricevuto un misterioso messaggio scritto in amarico, contenente generiche minacce di morte e con allegate diverse foto inquietanti.

Alla fine è risultato essere uno scherzo di cattivo gusto da parte di un 18enne spagnolo, subito denunciato dopo l’accertamento delle sue responsabilità. L’episodio, accaduto giovedì 21 luglio ma reso noto soltanto nelle ultime ore, ha provocato non solo il panico a bordo dell’aereo, ma anche un’ingente ritardo.

La nota delle forze dell’ordine

A spiegare nel dettaglio cosa è successo in quei concitati momenti prima della partenza dall’aeroporto di Fiumicino a Roma è stata la Polizia di Stato attraverso un comunicato stampa.

Fonte foto: ANSA Una delle macabre immagini inviate ai passeggeri del volo Roma-Alicante

Secondo quanto si legge nella nota, i passeggeri hanno ricevuto lo spaventoso messaggio alcuni istanti dopo l’imbarco.

Il testo, poi tradotto in italiano dall’amarico, lingua ufficiale dell’Etiopia, recitava frasi terribili e minacce di morte ai destinatari dello scherzo e alle loro famiglie. Tra le varie foto ricevute vi erano immagini di teschi, fantasmi e altre figure macabre.

La drastica decisione del comandante

Immediatamente è esplosa la paura tra le fila dell’aereo e il primo ufficiale di volo è stato informato di quanto stava accadendo.

Data la situazione di panico che si era creata, ha deciso di sospendere temporaneamente la partenza del velivolo e ha allertato la sala operativa.

Poco dopo sono arrivati sul posto gli agenti della Polizia di Frontiera dell’aeroporto romano per le verifiche del caso.

Denunciato l’autore dello scherzo

Non è bastato molto per scoprire l’autore del macabro gesto. Come detto, è stato un ragazzo di 18 anni di nazionalità spagnola.

Messo alle strette dalle forze dell’ordine, ha ammesso di aver compiuto il misfatto. Dopo l’identificazione, nei suoi confronti è così scattata una denuncia per procurato allarme.

Come spiegato dallo stesso giovane, i messaggi ai dispositivi cellulari dei passeggeri erano stati inviati attraverso la funzionalità ‘airdrop’ del proprio smartphone, che ne ha permesso la connessione e condivisione.

Il volo diretto ad Alicante è alla fine decollato, ma con ben 2 ore di ritardo.