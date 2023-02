Merano, donna arriva in fin di vita in ospedale: giallo sulla morte, indagato il compagno della 39enne

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Una donna di 39 anni è morta a Merano, in provincia di Bolzano, pochi minuti dopo essere entrata, in fin di vita, in ospedale. La vittima, Sigrid Grüber, è deceduta nella notte tra sabato 18 e domenica 19 febbraio 2023 a causa di profonde ferite. Giallo sul decesso, con le forze dell’ordine che avrebbero iscritto nel registro degli indagati il compagno di lei, Alexander Grüber.

L’arrivo in ospedale e la morte

Sigrid Grüber, secondo quanto raccontato dai giornali locali, è arrivata in ospedale priva di conoscenza. A trovarla in fin di vita è stato il compagno col quale conviveva al termine di corso della Libertà, di fronte alla scuola alberghiera Kaiserhof nella quale l’uomo lavora come dipendente.

L’uomo, 55 anni, aveva chiamato i soccorsi dicendo che la donna era caduta dalle scale. Giunti sul posto e prelevata la donna, i medici avevano però subito sollevato i dubbi sulle reali cause delle ferite, informando i carabinieri. La 39enne, però, pochi minuti dopo essere arrivata in struttura è deceduta.

Indagato il compagno della donna morta

Per questo motivo, dopo alcune ore di riflessione, i carabinieri hanno deciso di iscrivere nel registro degli indagati Alexander Grüber, compagno della vittima. L’uomo, che attualmente si trova in osservazione nel reparto di psichiatria dopo aver subito un crollo psicologico alla notizia della morte della donna, sarebbe accusato di omicidio volontario.

Coordinati dalla procura, gli inquirenti hanno infatti aperto un fascicolo d’inchiesta per un possibile caso di violenza domestica, l’ennesimo conclusosi con un possibile femminicidio.

Cos’ha detto il compagno ai carabinieri

Secondo quanto si apprende, sarebbe passato del tempo tra il momento in cui la donna è rimasta ferita e la chiamata dell’uomo per chiedere l’intervento del personale sanitario. L’uomo, che è assistito dall’avvocato Enrico Lofoco, non ha fatto dichiarazioni. Ai carabinieri ha soltanto detto di aver passato la serata assieme alla compagna 39enne.

Intanto sono ancora in corso gli accertamenti nell’abitazione dove la 39enne è stata trovata in fin di vita e martedì ci sarà l’autopsia sul corpo per cercare di chiarire il quadro della morte. Di certo gli accertamenti potrebbero dare una direzione precisa alle indagini condotte dal sostituto procuratore Günter Morandell.