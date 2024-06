Meloni traccia il bilancio del G7: video dopo le tensioni con Macron e le polemiche sulla dichiarazione finale

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha pubblicato sui social network un videomessaggio al termine dei lavori del G7 in Italia, tracciando un bilancio di quanto avvenuto a Borgo Egnazia nei giorni scorsi, caratterizzati dalle tensioni tra la premier ed Emmanuel Macron e dalle polemiche sui contenuti della dichiarazione finale.

Il videomessaggio di Giorgia Meloni sul G7

Il videomessaggio sul G7 in Italia è stato introdotto con queste parole da Giorgia Meloni sui social: “In questi giorni l’Italia è stata al centro del mondo, e gli occhi del mondo sono stati puntati su di noi. Era una grande responsabilità e sono orgogliosa di come la nostra Nazione sia riuscita, ancora una volta, a stupire e a tracciare la rotta“.

Il filmato si apre così: “Abbiamo chiuso poco fa i lavori del vertice G7 sotto la presidenza italiana e abbiamo adottato la dichiarazione finale, un documento estremamente significativo che contiene i tanti impegni che il G7 ha deciso di assumersi, impegni concreti, reali, che riguardano questioni dirimenti per il nostro presente, per il nostro futuro e sui quali il G7 ha ribadito la sua unità d’intenti, la sua compattezza“.

La presidente del Consiglio ha poi tenuto a ringraziare i colleghi presenti al G7: “Voglio ringraziare tutti i leader, Joe, Emmanuel, Rishi, Olaf, Justin, Fumio, Ursula e Charles, per il grande contributo che hanno dato al successo di questa iniziativa e ringrazio anche i leader delle nazioni e delle organizzazioni internazionali che hanno partecipato alla sessione Outreach, una delle più nutrite e rappresentative di sempre che hanno reso questo vertice ancora più significativo. Il G7 ha confermato così di non essere una sorta di fortezza chiusa che deve difendersi da qualcosa o qualcuno, ma un’offerta di valori che si apre al mondo che vuole costruire sviluppo e crescita condivisi”.

Nel suo videomessaggio, Giorgia Meloni ha anche parlato di Papa Francesco: “Abbiamo vissuto anche un momento storico con la presenza del Santo Padre, Papa Francesco. È la prima volta di un pontefice al G7 e sono davvero onorata che questo sia accaduto sotto la presidenza italiana. Ringrazio ancora Papa Francesco per aver accettato il nostro invito, per aver condiviso con noi le sue riflessioni per uno sviluppo etico e centrato sull’uomo di una tecnologia rivoluzionaria come l’intelligenza artificiale. Le sue parole sono state fonte di ispirazione per tutti noi”.

Tracciando il bilancio del G7 in Italia, Giorgia Meloni ha anche sottolineato l’intesa raggiunta dai leader mondiali su mantenere il “sostegno” all’Ucraina e la “piena convergenza” sul Medio Oriente.

Le polemiche sul G7 in Italia

Il G7 in Italia è stato caratterizzato da alcune polemiche. In primis, quella sull’assenza di riferimenti diretti all’aborto nella dichiarazione finale. A tenere banco è stata anche la tensione tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron.

Le parole di Giorgia Meloni sull'”unità di intenti” e la “compattezza” all’interno del G7 provano ora a mettere la parola “fine” alle polemiche.