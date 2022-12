Meloni svela "Gli appunti di Giorgia": la rubrica social tra tetto al contante, Pos e reddito di cittadinanza

Nel pomeriggio di domenica 4 dicembre, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha pubblicato sui suoi canali social un video, che ha inaugurato una nuova rubrica chiamata “Gli appunti di Giorgia“.

Tetto al contante: cosa ha detto Giorgia Meloni

Tra i tanti temi affrontati nel suo video pubblicato sui social, Giorgia Meloni ha parlato del tetto al contante, affermando: “Il tetto al contante sfavorisce la nostra economia. Siamo in un mercato europeo, il tetto ha senso solo se ce lo hanno tutti”.

La premier ha poi aggiunto: “In Europa ci sono tanti diversi tetti al contante e nazioni che non ce l’hanno. La Germania non ha un tetto al contante, l’Austria che confina con l’Italia nemmeno. Chi ha contante da spendere preferisce andare a farlo in altre nazioni”.

Obbligo del Pos

Giorgia Meloni ha parlato anche dell’obbligo del Pos, altro tema caldo della settimana politica italiana: “Sull’obbligo di Pos ci si dice che vogliamo impedire di pagare con il bancomat per favorire l’evasione. Il governo sta valutando la possibilità di non obbligare i commercianti ad accettare pagamenti elettronici per piccoli importi. Fino a 60 euro non vorremmo obbligarli. Vedremo come andrà a finire l’interlocuzione con la Commissione europea. L’obbligo per importi così bassi, però, incide tantissimo sui commercianti”.

La presidente del Consiglio ha spiegato: “Il piccolo importo attualmente valutato da noi è quello della sanzione. La soglia dei 60 euro è indicativa, per me può essere anche più bassa. Su questo c’è ovviamente una interlocuzione con la Commissione europea, perché il tema del pagamento elettronico è uno degli obiettivi del Pnrr, quindi bisogna vedere come andrà a finire l’interlocuzione”.

Reddito di cittadinanza

Anche il reddito di cittadinanza è stato tra i temi discussi da Giorgia Meloni nei suoi “Appunti”: “Voglio aiutare le persone a uscire dalla povertà con il lavoro: il lavoro porta ovunque, il Reddito di cittadinanza ti tiene dove sei, non c’è scampo”.

Commentando il video di una donna che si lamentava della stretta al Reddito, la premier ha affermato: “Tra percepire il reddito e rubare un’opzione di andare a lavorare, forse dovresti prenderla in considerazione. Più percepirai il Reddito più sarai povero e difficile da inserire nel lavoro. Voglio regalare la dignità del lavoro a persone che non meritano di essere mantenute. Non voglio che la gente sia costretta a votarmi, voglio costruire libertà”.