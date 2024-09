Meloni lancia un avvertimento ai suoi dopo il caso Sangiuliano: il messaggio della premier sugli errori in FdI

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

L’esecutivo di Fratelli d’Italia è stata l’occasione, per Giorgia Meloni, per lanciare un messaggio al partito dopo la vicenda che ha coinvolto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. La premier, pur senza nominare mai il ministro, ha messo in guardia i “suoi”, ripercorrendo le tappe che hanno portato FdI al governo e invitando a concentrarsi per le sfide da affrontare.

Meloni: messaggio dopo il caso Sangiuliano

“Noi stiamo facendo la storia, e dobbiamo esserne tutti consapevoli. E questo non prevede né pause né soste, ma tanto meno può consentire errori e passi falsi”, ha ammonito Giorgia Meloni nella relazione introduttiva.

Un riferimento, senza in realtà mai fare nomi, a quanto è accaduto negli ultimi giorni a Sangiuliano, al centro delle polemiche per la presunta consulenza affidata all’influencer Maria Rosaria Boccia.

Fonte foto: ANSA

La premier Giorgia Meloni

Le parole della premier al partito

“Tutti noi abbiamo un compito molto più grande delle nostre aspettative e dei nostri desideri, e dobbiamo essere capaci di tenerlo ben presente ogni giorno. Soprattutto quando possono presentarsi delle difficoltà”, ha aggiunto Meloni nella sua relazione introduttiva.

Facendo qualche passo indietro, la premier ha ricordato ai presenti che “il lavoro, lo spirito di sacrificio, la determinazione che ci hanno portato al governo della Nazione” e che “gli italiani credono in noi più di quanto a volte sembriamo crederci noi”. “Gli italiani lo hanno capito e, da quando siamo al governo, ci hanno sempre premiato Fratelli d’Italia ha confermato, in tutte le ultime tornate elettorali, di essere in ottima salute”, ha proseguito Meloni.

Nonostante il caso Sangiuliano, quindi, la premier ha voluto dare una scossa ai suoi ricordando che “tutta la coalizione è cresciuta” e che il governo italiano è il più solido e stabile d’Europa e del G7.

L’elogio di Meloni a Fitto

Nel discorso tenuto per l’esecutivo di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, come detto, non ha mai nominato Sangiuliano, ma ha avuto parole di elogio per un altro ministro, Raffaele Fitto, che a breve andrà a Bruxelles come consulente Ue. Giorgia Meloni ha sottolineato il compito “complesso ma entusiasmante” che dovrà affrontare, e ha chiesto all’esecutivo di rivolgere un grande in bocca al lupo a Fitto.

La scelta di Fitto come commissario europeo, ha detto Meloni ai suoi, è stata “dolorosa ma necessaria” perché “l’Italia deve essere rappresentata nel migliore dei modi”.

Infine, sui rapporti con l’Ue, Meloni ha dichiarato di voler continuare a collaborare proficuamente con Ursula von der Leyen sui dossier più importanti per l’Italia e ha reclamato un “portafoglio all’altezza del peso della nostra Nazione” concludendo che in Europa si viene rispettati “se sei credibile, non se sei accondiscendente”.