Meloni incontra Orban a Roma per la presidenza ungherese dell'Ue: "Italia tra i più importanti alleati"

Incontro Meloni-Orban. Nella giornata del 24 giugno la presidente del Consiglio ha incontrato il presidente ungherese per fare il punto sulle nomine Ue e in vista della presidenza ungherese dell’Unione.

Meloni incontra Orban a Roma

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato a Roma il presidente ungherese Viktor Orban in occasione dell’imminente presidenza di turno ungherese dell’Unione europea e delle nomine di spicco dell’Ue di cui si sta discutendo in questi giorni.

Entrambi i leader si trovano in questo momento isolati in Consiglio europeo, Orban per la sua vicinanza alla Russia di Putin e Meloni per la mancanza di alleati tra gli altri capi di Stato e di governo che le impedisce di ottener risultati per le nomine Ue.

“L’Italia è tra i nostri alleati più importanti nel raggiungimento dei nostri obiettivi nel campo della migrazione e della competitività. Grazie per la vostra ospitalità, primo ministro Giorgia Meloni” ha dichiarato Orban.

Meloni applaude Orban: “Bene denatalità tra le priorità”

Anche Giorgia Meloni ha accolto il presidente ungherese con parole lusinghiere, lodando in particolare le scelte di Orban per quanto riguarda le priorità della presidenza di turno dell’Ue che comincerà tra una settimana.

In particolare, Meloni ha apprezzato la scelta di inserire tra le materie di maggiore interesse e impatto da affrontare nei prossimi sei mesi la denatalità, che sta colpendo non solo l’Italia ma buona parte d’Europa.

Meloni ha però poi ammesso le distanze sull’Ucraina con Orban: “Abbiamo discusso del conflitto ucraino, le nostre posizioni non sono sempre coincidenti ma apprezzo la posizione ungherese in Ue e Nato che consente agli alleati di assumere decisioni importanti anche quando non è d’accordo” ha commentato.

Scontro con l’Ue sulle nomine

Sia l’Ungheria che l’Italia si ritrovano isolate in Ue per quanto riguarda le nomine del presidente della Commissione, del Consiglio e del Parlamento, i cosiddetto “Top Jobs” che saranno designati dai Paesi membri.

Meloni in particolare vorrebbe vedere riconosciuto il suo ruolo come capo di uno dei partiti con più seggi in Parlamento, ma facendo parte di un gruppo, quello dei conservatori, che difficilmente sosterrà Von der Leyen alla presidenza della Commissione.