Meloni contro Ranucci a cena con la candidata M5S alle Europee Matilde Montaudo: "Che avrebbero detto con me?"

Meloni contro Ranucci. A poco più di due settimane dalle elezioni Europee il conduttore di Report ha incontrato la candidata del Movimento 5 Stelle Matilde Montuado, causando la reazione della premier.

L’incontro tra Ranucci e la candidata alle elezioni Europee Matilde Montaudo

La candidata alle elezioni Europee per il Movimento 5 Stelle Matilde Montaudo ha pubblicato un posto sul proprio account facebook in cui racconta un incontro avvenuto in sicilia con il conduttore del programma di Rai 3 Report.

“Sigfrido Ranucci e il team di Report svolgono un lavoro essenziale, mantenendo viva l’inchiesta giornalistica indipendente e dando voce a verità scomode che altrimenti resterebbero nell’ombra. È cruciale sostenere e difendere giornalisti come lui” ha scritto la candidata nel suo post.

L’incontro ha però causato la reazione della maggioranza di Governo, in particolare della premier Giorgia Meloni, che ha criticato fortemente quanto accaduto.

Meloni contro Ranucci: “Cosa avrebbero detto a me?”

La premier Giorgia Meloni, ospite del Festival dell’economia a Trento, ha commentato l’incontro tra il conduttore di Report Sigfrido Ranucci e la candidata del Movimento 5 Stelle Matilde Montaudo:

“Venendo qui mi sono imbattuta nel post di una candidata del M5s alle Europee, che va a cena con Sigfrido Ranucci, il conduttore di Report, giornalista Rai, pubblica la foto della cena e sotto scrive alcune cose, tra cui di mettere la croce sul M5s elezioni e di scrivere il suo nome” ha detto la presidente del Consiglio.

“Per me niente di male, ma chiedo a tutti di chiudere un attimo gli occhi e provare a immaginare, visto che a sinistra nessuno dirà nulla, che cosa sarebbe accaduto se io avessi fatto una foto con il direttore del Tg1 Gian Marco Chiocchi l’avessi pubblicata su Facebook e scritto ‘votate Giorgia’. Si chiederebbero dimissioni di Chiocci” ha continuato meloni.

Le dichiarazioni di Meloni su Report

“Io non chiederei mai le dimissioni di Ranucci, penso che la stampa sia libera di fare anche campagna elettorale ma la cosa che non tollero l’uso di due pesi e due misure. Tutti devono avere gli stessi diritti”, ha aggiunto Meloni, a cui poi l’intervistatrice ha fatto presente un certo apprezzamento per la trasmissione Report.

“Ognuno ha i suoi giudizi, ma per me non è il merito, poteva essere lui o un altro. Anzi, io considero che siano anche elementi di semplificazione se i giornalisti Rai vogliono dire ‘votate’. Liberissimi di farlo per quello che mi riguarda” ha commentato la premier.

“Ma non si può che alcuni debbano comportarsi in un modo e altri diversamente. Il problema della sinistra in Italia è che ritiene di avere più diritti degli altri: quel mondo è finito, è finito” ha poi concluso.