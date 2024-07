Meloni attaccata da Riccardo Cassini, Gianni Minoli contro l'autore di Affari Tuoi: la frecciata alla Rai

Non tardano ad arrivare le reazioni al post ironico sulla visita di Giorgia Meloni in Cina, pubblicato (e poi rimosso) su Instagram da Riccardo Cassini. A dire la sua sulla vicenda è il giornalista Gianni Minoli, che lancia una velata critica all’autore di Affari Tuoi, puntando il dito sulla qualità dei programmi Rai.

Cosa ha detto Gianni Minoli

“Gli autori non vengono pagati per occuparsi di Meloni. La Rai, negli ultimi anni, non eccelle per i suoi programmi e la colpa non è certamente del governo”. È una nuova stoccata alla tv di Stato, questa volta da parte di Gianni Minoli, ideatore di diversi format andati in onda su Rai.

Intervistato da Il Tempo, il giornalista interviene sul post pubblicato su Instagram da Riccardo Cassini riguardante la visita in Cina di Giorgia Meloni.

Fonte foto: ANSA Giorgia Meloni insieme a Chen Jining, segretario del Partito Comunista Cinese della Municipalità di Shanghai

Invitato a esprimere la sua opinione sulla battuta ironica dell’autore di Affari Tuoi, Minoli afferma: “Non ho capito bene il contenuto di quel post. In italiano cosa vuol dire? La prossima volta a questo signore consiglierei di essere più chiaro”.

Successivamente, Minoli sposta l’attenzione sulla “qualità dei programmi Rai“, che a suo avviso non è “elevatissima”, concludendo che “questo è un dato di fatto“.

Il post di Riccardo Cassini

La visita di Giorgia Meloni in Cina è stata oggetto di un post Instagram a sfondo ironico, pubblicato da Riccardo Cassini. Il contenuto, poi rimosso rapidamente, ha catturato subito l’attenzione per il chiaro riferimento al fascismo.

“La mamma dei fascisti è sempre in Cina“, recitava la didascalia che accompagnava il post, il quale raffigurava l’arrivo della premier nel Paese asiatico insieme a sua figlia Ginevra.

L’immediata attenzione ricevuta dal post ha costretto l’autore di Affari Tuoi a eliminarlo, ma non prima che fosse notato da molti, lasciando un’impronta significativa e scatenando un’ondata di reazioni e commenti.

La reazione di Fratelli d’Italia

Diversi esponenti di Fratelli d’Italia che si sono schierati a difesa della leader del partito. “L’autore Rai Riccardo Cassini vomita fiele nei confronti del presidente del Consiglio” commenta Andrea Delmastro.

Poi prosegue: “A parte l’autorevole conferma indiretta dell’originale e intramontabile adagio che reciterebbe che la mamma dei cretini è sempre incinta, qualcuno ancora oserà parlare di TeleMeloni, quando ‘professionisti’ del servizio pubblico si lasciano andare a tali disonorevoli propalazioni frutto di odio e livore?”.

“Fermo restando che ognuno è libero di pensare come vuole, se sei un autore della tv di Stato e conosci le regole del servizio pubblico, dovresti evitare certe espressioni. Altrimenti viene meno la obbligatoria garanzia della neutralità”, sottolinea Fabio Rampelli che accusa Cassini di “pessimo stile animato da pedestre pregiudizio ideologico“.