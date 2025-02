Meloni al Cpac difende l'Ucraina, il messaggio a Trump: "Gli Stati Uniti non possono esistere senza Europa"

Durante il suo intervento al Cpac di Washington, Giorgia Meloni ha difeso i risultati del governo italiano, respingendo le accuse di isolamento e declino. Ha elogiato Trump, criticato la sinistra per la diffusione di quelle che ritiene fake news e ribadito il sostegno all’Ucraina. In questo senso, la premier ha lanciato un messaggio tra le righe agli Usa: “Se l’Occidente non può esistere senza l’America, neanche l’America esisterebbe senza l’Europa”.

Meloni al Cpac: cosa ha detto

Come riporta Ansa, nel suo messaggio di sabato 22 febbraio Meloni ha rivendicato i risultati economici ottenuti dal governo: occupazione ai massimi storici, crescita economica e un calo dell’immigrazione del 60%.

Ha definito false le previsioni di chi sosteneva che un governo conservatore avrebbe isolato l’Italia: “Ci dicevano che sarebbe stato un disastro, ma erano solo fake news”.

Giorgia Meloni con il leader ucraino Volodymyr Zelensky

Ha poi attaccato la sinistra radicale, accusandola di voler cancellare la storia e minare l’identità occidentale.

Il giudizio su Trump

Meloni ha poi parlato del rapporto tra Europa e Stati Uniti, difendendo Trump e sottolineando il suo ruolo come leader forte ed efficace.

“I nostri avversari sperano che si allontani dall’Europa, ma io lo conosco. Dimostreremo che si sbagliano”, ha dichiarato.

La premier ha poi criticato la narrazione progressista che dipinge leader come Trump, Milei e Modi come una minaccia per la democrazia, definendola un tipico doppio standard della sinistra.

Il sostegno all’Ucraina

Parlando del conflitto in Ucraina, Meloni ha ribadito il sostegno italiano a Kiev: “Un popolo orgoglioso combatte per la libertà contro un aggressore brutale. La pace si costruisce con leadership forti, non con ritirate disastrose come in Afghanistan”.

La presidente del Consiglio poi ribadito il legame storico tra Italia e Stati Uniti, sottolineando l’importanza della collaborazione tra le due sponde dell’Atlantico: “Se l’Occidente non può esistere senza l’America, neanche l’America esisterebbe senza l’Europa”.