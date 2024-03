Melania Trump riappare in pubblico insieme al marito Donald dopo mesi, l'ex first lady: "Restate sintonizzati"

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Melania Trump è riapparsa in pubblico insieme al marito Donald dopo mesi dall’ultima volta. L’ex first lady è stata immortalata ieri, martedì 19 marzo, in alcune foto mentre andava a votare per le primarie in Florida. Lo scorso febbraio l’ex presidente aveva spiegato che la moglie è una “persona riservata”, ma che avrebbe fatto più apparizioni in futuro.

Melania Trump riapparsa in pubblico con il marito

Rispondendo a un giornalista che gli chiedeva se sarebbe tornata in campagna elettorale con Trump, Melania ha risposto: “rimanete sintonizzati”. Lo riportano i media statunitensi.

L’ex first lady aveva partecipato all’evento di lancio della campagna del marito a novembre 2022. Da allora non aveva più partecipato a nessuna delle manifestazioni, feste o raduni organizzati per le primarie repubblicane.

L’ex first Lady lontana dai riflettori

Costantemente sotto i riflettori durante la campagna per le elezioni del 2016 (vinte da Donald), Melania ha limitato le sue apparizioni nel corso degli ultimi mesi.

Secondo la Cbs, il motivo sarebbe legato a un vecchio plagio di un discorso di Michelle Obama, finito nel mirino dei media.

In effetti, negli ultimi mesi Donald Trump aveva promesso che la moglie sarebbe tornata a comparire in pubblico.

Durante un Town Hall a febbraio, l’ex presidente aveva spiegato che Melania è una “persona riservata”, ma che avrebbe fatto più apparizioni in futuro.

Il trionfo di Donald alle primarie in vista delle elezioni

Negli Stati Uniti, in occasione del Super Tuesday elettorale che si è svolto lo scorso 5 marzo e che prevedeva le primarie in 15 Stati e un territorio (Samoa), Trump si è preso la scena, rendendo praticamente certa la sua candidatura per il partito repubblicano alle prossime elezioni presidenziali di novembre.

L’evento, infatti, determina in genere i nomi definitivi dei delegati che sceglieranno i candidati dei rispettivi partiti.

Trump ha vinto in:

California

Texas

Alabama

Colorado

Maine

Oklahoma

Virginia

North Carolina

Tennessee

Arkansas

Minnesota

Massachusetts.