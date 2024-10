Meghan Markle - Harry e le voci sul divorzio, per i tabloid la coppia sta scoppiando: gli indizi sulla crisi

Le indiscrezioni sul possibile divorzio tra il Principe Harry e Meghan Markle continuano a far parlare i media di tutto il mondo. La coppia è apparsa sempre più spesso separata in pubblico, alimentando le voci su una possibile crisi. Harry ha viaggiato da solo per diversi impegni in giro per il mondo, mentre Meghan ha partecipato senza il marito a un evento di beneficenza a Los Angeles.

Voci di divorzio per Meghan Markle e il Principe Harry

Come riporta il Sun, sebbene le voci di un imminente divorzio siano circolate, non ci sono stati annunci ufficiali da parte dei Duchi del Sussex.

Harry è stato visto partecipare a eventi in solitaria, come la premiazione dei WellChild Awards a Londra, e ha successivamente intrapreso un viaggio in Lesotho.

Meghan, invece, è apparsa al gala del Children’s Hospital di Los Angeles, indossando un abito rosso che molti hanno paragonato al famoso “revenge dress” della Principessa Diana.

La duchessa ha scelto di modificare il vestito, rendendolo più audace e seducente, un dettaglio che non è sfuggito agli osservatori reali.

Lui filantropo, lei influencer: i due brand

Il Principe Harry sembra sempre più propenso a ritagliarsi un ruolo da filantropo globale, partecipando a eventi umanitari e incontrando leader locali. Al contrario, Meghan appare più concentrata sul suo percorso da imprenditrice e influencer negli Stati Uniti, segnando così una possibile “brand separation” tra i due.

Tuttavia, gli esperti reali avvertono che questa potrebbe essere una mossa strategica per valorizzare entrambi i “brand” personali e non necessariamente un segno di crisi coniugale.

Il Sunday Express ha riportato che Harry, riflettendo su ciò che conta davvero per lui, sta cercando un equilibrio tra gli impegni familiari e la necessità di sentirsi utile nel mondo.

Il ruolo di Re Carlo III

Da Buckingham Palace non arrivano commenti ufficiali, ma pare che Re Carlo III stia cercando di intervenire per appianare le distanze tra Harry e il resto della famiglia.

Una fonte vicina alla Monarchia ha dichiarato che il Re spera di riuscire a far riconciliare Harry e William, i cui rapporti sono rimasti tesi negli ultimi anni.