Medico in pensione Leonardo Altobelli si laurea a 91 anni per la 15^ volta a Foggia: "La vita va curata"

Quella del medico di Troia (Foggia) Leonardo Altobelli e della sua nuova laurea è la storia di una mente sempre affamata di sapere. Anche a 91 anni, questa la sua età, è sempre il momento giusto per conseguire un nuovo status di “dottore”, sebbene si tratti della 15esima volta.

Altobelli, infatti, si è nuovamente laureato, questa volta in Scienze investigative e Criminologia presso l’Università degli Studi di Foggia con una tesi sull’impiccagione. Altobelli è stato un medico di base fino all’età di 70 anni, quando è andato in pensione, ma la sua voglia di approfondire nuovi campi non si è mai spenta.

Per questo ha ottenuto la sua 15esima laurea presso la facoltà di Giurisprudenza. Il suo nuovo titolo di studio lo spinge, oggi, a rivolgersi ai più giovani con queste parole: “La prima cosa che posso dire ai giovani è ‘guardate che il futuro è vostro, sappiate difenderlo e sappiatelo portare avanti’. Gli esempi ci sono e i giovani devono dare un senso alla vita. La vita va curata, guardata, tutelata e portata avanti”.