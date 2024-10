Medici e infermieri del 118 aggrediti allo Zen di Palermo: sono intervenuti 7 minuti dopo un incidente

Aggressione ai danni del personale del 118 nella notte tra venerdì 4 e sabato 5 ottobre allo Zen di Palermo. Durante un intervento di soccorso per un incidente stradale, i medici e gli infermieri sono stati aggrediti da alcuni residenti del quartiere, furiosi per il ritardo, a loro avviso, dell’ambulanza.

Parla uno dei medici aggrediti a Palermo

Il mezzo è giunto sul luogo dell’incidente dopo 7 minuti dalla chiamata, ma questo non è bastato a placare la rabbia di un gruppo di persone, che ha iniziato a inveire contro i soccorritori, fino a colpirli fisicamente e lanciare oggetti contro l’ambulanza.

“Nessuno dovrebbe mai essere costretto a scegliere tra aiutare e proteggere la propria incolumità” ha commentato uno dei medici aggrediti a un giornalista de La Repubblica.

“Non esistono punizioni adeguate per chi attacca chi sta cercando di salvare vite. Ne vale la pena? Non vogliamo essere eroi, ma fare semplicemente il nostro lavoro in sicurezza, senza dover temere per la nostra vita ogni volta che parte una chiamata di emergenza”.

Il sanitario ha concluso esprimendo tutta la sua amarezza per un episodio che definisce “oltre ogni limite di sopportazione”, sottolineando la frustrazione di un personale già sotto pressione per la natura stessa del loro mestiere.

Il direttore del 118: “Sporgeremo denuncia”

Fabio Genco, direttore del 118 della centrale operativa di Palermo, Trapani e Agrigento, ha annunciato che verrà presentata denuncia per quanto accaduto.

“Chiederemo la convocazione di un tavolo in prefettura per discutere di misure più stringenti e per ottenere la scorta delle forze dell’ordine per i nostri operatori. Non possiamo più tollerare queste aggressioni”.

Genco ha inoltre sottolineato come l’ambulanza sia arrivata in tempi brevi, facilmente dimostrabili, e che il comportamento violento di alcuni presenti sia del tutto ingiustificabile.

A rischio la sicurezza del personale sanitario

L’episodio di Palermo riaccende il dibattito sulla sicurezza del personale sanitario, spesso costretto a operare in contesti ad alto rischio senza la protezione adeguata.

Episodi simili continuano a verificarsi in diverse zone d’Italia, spingendo le istituzioni e le autorità competenti a riflettere sulla necessità di interventi più incisivi per garantire l’incolumità di chi lavora in prima linea per la salute pubblica.