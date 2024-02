Mediaset sfida la Rai e Sanremo 2024 con la contro-programmazione: cosa andrà in onda durante il Festival

Niente concorrenza, anzi no. Già l’anno scorso Mediaset aveva affilato gli artigli, provando a dare fastidio alla Rai durante il Festival di Sanremo. Pier Silvio Berlusconi proverà il bis anche per l’edizione 2024, adottando una contro-programmazione ben precisa, con qualche cambiamento nel palinsesto da martedì 6 a sabato 10 febbraio, giorno in cui Amadeus proclamerà il vincitore. Ecco cosa succederà su Rete 4, Canale 5 e Italia 1 mentre i riflettori saranno puntati sul palco dell’Ariston.

Il palinsesto di Rete 4 durante il Festival di Sanremo 2024

Rete 4 non rivedrà il riposizionamento dei suoi programmi di approfondimento.

Queste le scelte nelle serate di Sanremo:

martedì 6 febbraio: È sempre carta bianca con Bianca Berlinguer;

con mercoledì 7 febbraio: Fuori dal coro con Mario Giordano;

con giovedì 8 febbraio: Dritto e Rovescio con Paolo Del Debbio;

con venerdì 9 febbraio: Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero;

di e sabato 10 febbraio: il film Gli spietati.

Fonte foto: ANSA Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset

La contro-programmazione Mediaset su Canale 5

Canale 5, dopo aver pensato a un doppio appuntamento col Grande Fratello, ha deciso di puntare sulla doppietta della fiction Terra Amara, fortissima dal punto di vista degli ascolti.

Strategica la programmazione: seconda e terza serata, senza scontrarsi con l’esordio (martedì 6), i duetti-cover (venerdì 9) e la finale di Sanremo (sabato 10). Ne farà le spese la puntata di Ciao Darwin, calendarizzata al venerdì, che prenderà una settimana di pausa:

martedì 6 febbraio: il film In vacanza su Marte;

mercoledì 7 febbraio: Terra amara;

giovedì 8 febbraio: Terra amara;

venerdì 9 febbraio: il film Amici come prima;

sabato 10 febbraio: il film Poveri ma ricchi.

Attenzione, però: c’è chi ipotizzi un colpo di scena per sabato 10 febbraio, ossia una sorta di speciale dedicato a Le storie di C’è posta per te, col meglio del programma di Maria De Filippi.

Cosa vedremo su Italia 1

Su Italia 1, per i giorni di messa in onda del Festival di Sanremo, verranno trasmessi dei film, fatta eccezione per martedì 6 febbraio che manterrà l’appuntamento con Le Iene in compagnia di Veronica Gentili e Max Angioni.

martedì 6 febbraio: Le Iene;

mercoledì 7 febbraio: il film Bus 657

giovedì 8 febbraio: il film Ghost in the Shell;

venerdì 9 febbraio: il film 22 Minutes;

sabato 10 febbraio: il film Scarpette rosse e i 7 nani.