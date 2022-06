McDonald's, in arrivo l'hamburger al gusto lasagna: sarà "The Italian Stack", il debutto nel Regno Unito

Una ventata di novità in arrivo per McDonald’s che vuole dare un tocco di “italianità” al suo menù nel Regno Unito. Da mercoledì 8 giugno 2022, infatti, arriveranno tanti nuovi panini e dolci ispirati all’Italia nei punti vendita del Regno Unito e in Irlanda.

The Italian Stack, l’hamburger alla lasagna

Tra le grandi novità del fast food c’è il “The Italian Stack“, il panino che sa di lasagna. Avete capito bene, proprio un hamburger al gusto di lasagna che solo a pensarci, per chi come gli italiani ama il piatto, fa storcere il naso.

Ma in cosa consiste? A svelarlo sono stati i giornalisti del Mirror, che hanno provato in esclusiva il nuovo panino. “Contiene tutti i sapori del piatto di pasta preferito per eccellenza – raccontano sul Mirror – mescolati con il sapore di un burger di McDonald’s ed è una combinazione geniale. Perché non lo hanno inventato prima?”.

È formato da strati di carne, un formaggio “tipo mozzarella”, cipolle, salsa di pomodoro, besciamella e lattuga.

Le altre novità, ecco il Crispy Chicken Italiano

Un’altra novità sarà il Crispy Chicken Italiano, un panino che ricorda il classico di McDonald’s ma come nel caso dell’Italian Stack con un pizzico di Italia. Fatto con un hamburger di pollo, pomodoro, mozzarella, cipolla rossa e lattuga, con pesto alla genovese è adagiato su una forma di pane stile “ciabatta”.

“Il pesto si sposa così bene con gli altri gusti e dà un sapore molto fresco” fanno sapere dal Mirror.

La dedica a Spagna e Cipro

Se l’8 giugno sarà la data tricolore, dal 27 giugno ci sarà un’altra dedica speciale. Saranno Spagna e Cipro, infatti, a ispirare McDonald’s nel Regno Unito con dei nuovi panini. Dall’isola cipriota arriveranno le patatine halloumi servite con salsa di pomodoro, dalla Spagna invece due hamburger.

Si tratta dello Spanish Stack e il Chicken Fiesta. Il primo è un panino che tra le due fette trova due polpette di manzo, cheddar al peperoncino.cipolla, rossa, lattuga e salsa piccante al pomodoro. Il Chicken Fiesta invece è un panino al peperoncino e paprika, ripieno di pollo croccante, chorizo, cheddar al peperoncino, cipolla rossa, lattuga e salsa di pomodoro piccante