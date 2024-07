Mbappé contro Le Pen sulle elezioni in Francia da Euro 2024: "Andiamo votare, non lasciamola a quelli là"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Alla vigilia dei quarti di finale di Euro 2024, e in attesa del secondo turno delle elezioni in Francia, Kylian Mbappé è tornato a esporsi politicamente contro Marine Le Pen: “Andiamo a votare. Non possiamo lasciare il nostro Paese nelle mani di quelli là”.

Si giocherà alle ore 21 di domani – venerdì 5 luglio 2024 – il secondo quarto di finale del Campionato europeo di calcio, che vedrà in campo il Portogallo contro la Francia.

Non c’è però solo la semifinale nella testa di alcuni giocatori transalpini, ma anche il secondo turno delle elezioni in Francia, in programma per domenica 7 luglio.

Ed è stato l’uomo più importante di questa Francia calcistica, Kylian Mbappé, a parlare degli imminenti ballottaggi, esortando i suoi connazionali a presentarsi alle urne in massa, per scongiurare il pericolo di un governo di estrema destra.

Mbappé contro Le Pen

“Credo che più che mai si debba andare a votare, è veramente un’urgenza”. Così Kylian Mbappé, alla vigilia del match della Francia contro il Portogallo, ha voluto esortare i suoi connazionali a recarsi a votare.

“Non possiamo lasciare il nostro Paese nelle mani di quelli là – ha poi proseguito l’attaccante transalpino – I risultati sono stati catastrofici: spero che la gente si mobiliti e voti dalla parte giusta”.

È già la seconda volta che Mbappé prende posizione contro Le Pen, dopo che anche i suoi compagni di squadra Ousmane Dembélé e Marcus Thuram si erano esposti contro la “deriva estremista” della destra francese, chiedendo ai francesi di andare a votare “affinché il Rassemblement National non vinca”.

Le elezioni in Francia

Intanto, in Francia, il Rassemblement National di Marine Le Pen e Jordan Bardella, alleato con i Repubblicani di Eric Ciotti, ha vinto il primo turno con il 33,15% dei voti espressi, ovvero 10 milioni di preferenze, mentre il Nuovo Fronte Popolare, l’unione della sinistra, ha ottenuto il 27,99% dei voti (quasi 9 milioni di preferenze).

Ma, proprio per scongiurare la vittoria della destra al ballottaggio, tra il partito Ensemble del presidente Macron e il Nuovo Fronte Popolare si è instaurato un accordo, grazie al quale ben 218 candidati si sono ritirati dal ballottaggio (al quale hanno avuto accesso tutti i candidati che al primo turno hanno superato il 12,5% dei voti).

La speranza dell’alleanza è che il cospicuo ritiro dei candidati possa portare i francesi a concentrare i voti su uno dei due candidati avversari di Le Pen, di modo da sconfiggere il Rassemblement National.