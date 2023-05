Maxischermi allo stadio Maradona per la festa scudetto del Napoli: piano sicurezza e biglietti, quanto costano

Giornalista professionista, caporedattore di Virgilio Notizie: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Dopo il rinvio, amaro, adesso è di nuovo tutto pronto. I tifosi del Napoli sono pronti per la festa scudetto, che in città manca da 33 anni. Per l’occasione, società e Comune hanno lavorato in sinergia: 8 maxischermi (più i due già esistenti, quindi 10 in tutto) allo stadio Maradona, biglietti in vendita e ricavato in beneficenza. Per accedere ai settori, e guardare insieme ad altre migliaia di supporter azzurri la sfida contro l’Udinese, si dovrà sgomitare parecchio: tagliandi in vendita martedì 2 maggio. La partita si giocherà giovedì 4 maggio in Friuli, alle 20:45.

I biglietti dei maxischermi

Per acquistare uno dei biglietti e vedere la partita allo stadio Maradona in uno degli 8 maxischermi che saranno installati si dovranno spendere 5 euro, indipendentemente dal settore dello stadio (tribune, distinti, curve A e B)

Una spesa abbordabile, la difficoltà sarà riuscire ad accaparrarsene uno: vendita aperta – tramite i soliti canali – in prelazione per gli abbonati fino alle ore 18 di martedì 2 maggio. Dopodiché, vendita libera per tutti gli altri. Al netto dei costi per l’organizzazione, l’incasso andrà tutto in beneficenza.

Fonte foto: ANSA Tifosi del Napoli allo stadio Maradona

Il piano sicurezza per la festa scudetto

Le misure sicurezza per la festa scudetto del Napoli sono state illustrate dal prefetto, Claudio Palomba, e dal presidente Aurelio De Laurentiis.

Il patron azzurro ha spiegato di aver voluto organizzare l’installazione dei maxischermi “vista la limitazione dei biglietti per il settore ospiti quando si va in trasferta”, dando vita un’iniziativa a un “prezzo simbolico di 5 euro, identico per ogni settore, le vendite stanno iniziando”.

Ma non solo: “Il questore e il prefetto hanno dato il via anche a un’implementazione della tutela e dei servizi per la sicurezza ed è chiaro che tutti insieme ci auguriamo di poter accompagnare la squadra del Napoli verso il traguardo agognato. Domenica prossima, con la Fiorentina, riproporremo la festa che avevamo preparato per domenica scorsa”.

E proprio Palomba ha dichiarato che “l’idea è quella di avere un dispositivo molto flessibile in modo da coniugare la sicurezza dei festeggiamenti con le normali attività che si svolgono durante la settimana, riducendo al minimo eventuali disagi”.

“Il dispositivo di chiusura al traffico sarà proporzionato rispetto agli accadimenti. Si partirà alle 21”, ha reso noto il prefetto parlando di “dispositivo mobile” che “per ridurre l’impatto sulla mobilità dei cittadini” sarebbe “immediatamente disattivato nel caso in cui non ci fosse nessuna necessità”.

Area pedonale e orari dei mezzi pubblici

Per quel che riguarda la proiezione della partita al Maradona, il prefetto ha aggiunto che la situazione sarà gestita “come se fosse una partita” giocata in casa dal Napoli. “Intorno allo stadio ci sarà il rafforzamento e il prolungamento dei mezzi di trasporto fino alle 2 di notte e la pedonalizzazione che parte alle 21 e si prolunga fino a quando necessario, anche in questo caso con un sistema flessibile per garantire al massimo sicurezza ed efficacia del dispositivo”.

Chiedendo “ai cittadini massima collaborazione”, Palomba ha anche rivolto un ringraziamento “a tutti i napoletani e alle forze dell’ordine che hanno lavorato domenica e nella notte. La città ha dato grande dimostrazione di civiltà, organizzazione e gioia in tutto il mondo, ha dato un’immagine della vera Napoli e di questo siamo molto orgogliosi”.

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha poi spiegato che mercoledì 3 maggio sarà attivato il blocco della circolazione a partire dalle 21, esclusa Fuorigrotta, e fino a cessate esigenze che verranno valutate sul momento.

La festa, infatti, potrebbe scattare prima del calcio d’inizio tra Udinese e Napoli, qualora la Lazio non riuscisse a battere il Sassuolo proprio il 3 maggio.