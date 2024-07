Maximilian Ibrahimovic firma col Milan, il figlio di Zlatan giocherà in Serie C con la squadra Under 23

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Maximilian Ibrahimovic, figlio di Zlatan, ha siglato il suo primo contratto da professionista con il Milan. Il primogenito del fuoriclasse svedese (classe 2006) giocherà nel Milan Futuro allenato da Daniele Bonera, in Serie C: lo ha comunicato il club rossonero sui suoi profili social.

Il contratto di Maximilian Ibrahimovic con il Milan

La squadra, parte di un progetto milanista rivolto agli under 23 (in cui lo stesso Zlatan Ibrahimovic è stato coinvolto), debutterà in Serie C il prossimo 25 agosto, in casa dell’Entella.

Come scrive il Corriere della Sera, il giovane Maximilian si ritroverà compagno di squadra dei due talenti Francesco Camarda e Samuele Longo.

Jovan Kirovski, il responsabile di Milan Futuro

Jovan Kirovski, ex calciatore statunitense di origine macedone che nel ruolo di dirigente aveva portato Ibrahimovic al Los Angeles Galaxy qualche anno fa, sarà il responsabile di Milan Futuro.

La squadra disputerà le partite casalinghe allo stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno.

In questi primissimi giorni di allenamento del Milan insieme al nuovo tecnico Paulo Fonseca (arrivato dopo l’addio di Stefano Pioli), Maximilian è stato aggregato alla prima squadra.

Vincent, l’altro figlio di Zlatan Ibrahimovic

Maximilian non è l’unico della famiglia, dopo il padre, a sognare un futuro radioso nel mondo del calcio.

Il campione classe 1981 ha infatti un altro figlio che gioca nelle giovanili del club. Si chiama Vincent ed è un classe 2008.

A differenza del fratello, di due anni più grande, non ricopre un ruolo offensivo ma è centrocampista.

Ha militato nell’under 16 del Milan e si appresta ad unirsi alla squadra della primavera.