Un’offerta di lavoro insolita ma allettante, soprattutto per i più golosi di dolci. Una inaspettata collaborazione tra InfoJobs e Maxibon, ha dato vita all’iniziativa per trovare il prossimo “Assaggiatore/Assaggiatrice” del noto sandwich-gelato. Per candidarsi non serve alcun tipo di esperienza pregressa, né un titolo di studio specifico, solo la passione per il mondo dei gelati. Retribuzione: 1000 euro.

Mille euro per mangiare il gelato

Da martedì 2 luglio è presente su Infojobs un annuncio di lavoro fuori dall’ordinario, ovvero quello di “Assaggiatrice/Assaggiatore di Maxibon“. Si tratta di una trovata marketing del noto brand di gelati, realizzata in partnership con la piattaforma di offerte lavorative.

L’annuncio specifica che è disponibile un solo posto e il contratto dura esattamente un giorno. La location esatta dell’evento è ancora top secret, ma colui o colei che sarà scelto/a avrà “il privilegio di provare tutti i gusti Maxibon in modo super esclusivo”.

Fonte foto: Maxibon Infojobs L’immagine dell’offerta “Assaggiatore/trice di Maxibon”

Passiamo ora alla parte essenziale di qualsiasi proposta di lavoro: la retribuzione. Maxibon ha deciso di offrire un compenso di 1000 euro per questa posizione.

Le dichiarazioni di Maxibon e InfoJobs

“Maxibon si caratterizza per la sua irriverenza e il suo stile fuori dagli schemi ed è il marchio perfetto per sfatare il mito che il lavoro perfetto non esiste – dichiara Simona Mantovani, brand manager di Maxibon – Diventare assaggiatore o assaggiatrice di Maxibon per un giorno è un’occasione unica per scoprire cosa lo rende diverso dagli altri sandwich gelato”.

Dall’altra parte, Nilton Navarro, brand manager di InfoJobs, aggiunge: “I lavori che abbiamo sempre sognato esistono realmente e noi di InfoJobs vogliamo dare visibilità proprio ad essi. Vogliamo far sì che le persone li provino, li sperimentino scoprendo un nuovo lato del mondo del lavoro”.

Polemiche sui social

Nonostante queste premesse, non tutti hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa lanciata da Maxibon e InfoJobs.

Sebbene sia evidente la natura di promozione commerciale, diverse critiche sono emerse sui social, dove alcuni utenti hanno puntato il dito sul fatto che l’iniziativa sia stata presentata come un’offerta di lavoro, ritenendo questo approccio irrispettoso nei confronti di chi è alla ricerca di un impiego stabile.

“Si è troppo bello per essere vero, NON è vero. Complimenti per il clickbait”, si legge in un commento. Un altro utente scrive: “Dovrebbero vergognarsi di prendere in giro la gente che cerca lavoro“. E c’è anche chi ironizza: “Ma i gelati sono scaduti? Altrimenti non si spiega”.