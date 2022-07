Maxi rissa con 70 giovani a Lignano Sabbiadoro, tra i feriti anche uno molto grave: cosa è successo

Scene di folle violenza sul litorale friulano, dove una lite scoppiata nella frazione di Pineta di Lignano Sabbiadoro nella notte tra sabato 9 luglio e domenica 10 è degenerata in una maxi rissa in strada, con diverse decine di persone coinvolte e un bilancio di diversi feriti, tra cui uno in condizioni gravi.

La maxi rissa scoppiata a Pineta di Lignano Sabbiadoro

In base alle prime ricostruzioni apparse sulla stampa locale, una semplice lite di un gruppo ristretto ha coinvolto sempre più individui a ridosso del lungomare Kechler.

A dare origine al litigio sarebbero stati i clienti di un locale della movida della più nota località balneare del Friuli Venezia Giulia verso l’ora di chiusura.

Fonte foto: ANSA Il lungomare in cui è avvenuta la maxi rissa a Pineta di Lignano Sabbiadoro.

Subito si sarebbero aggiunti molti giovani e giovanissimi, in tutto 70 persone. Sarebbero volati, alle prime luci dell’alba, pugni e calci, e qualcuno avrebbe utilizzato anche bastoni, bottiglie rotte appositamente e pezzi di vetro.

Un ragazzo ferito gravemente nella maxi rissa

Un ragazzo è rimasto ferito gravemente durante la maxi rissa ed è stato subito soccorso dai sanitari del 118, che si sono recati sul luogo dopo aver ricevuto decine di chiamate.

Sarebbe stato colpito con un oggetto contundente alla testa, riportando un trauma cranico molto importante. È stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Udine a causa delle condizioni gravissime in cui versava.

L’Ansa riporta che un 20enne originario di Udine, rimasto ferito durante una lite a Lignano Sabbiadoro, è ricoverato in terapia intensiva nello stesso ospedale. Non è chiaro se si tratti della persona coinvolta nella maxi rissa.

Cosa ha causato la lite da cui è partita la maxi rissa

Non sono chiari i motivi che hanno portato alle violenze e soprattutto al coinvolgimento di massa di chi prima stava solo assistendo alla rissa.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, dopo le segnalazioni dei passanti. Gli inquirenti stanno passando al vaglio i filmati delle videocamere di sorveglianza della zona.

Per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto, inoltre, gli investigatori stanno raccogliendo le testimonianze di chi ha assistito alla maxi rissa per individuare i responsabili delle incredibili scene di guerriglia urbana.