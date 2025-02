Maxi operazione a Milano contro criminalità giovanile, raffica di arresti: trovati fucili, munizioni e droga

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 27 arresti e 25 indagati il bilancio di un’operazione di polizia a Milano, volta a contrastare la criminalità giovanile. L’operazione, coordinata dallo SCO (Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato), ha coinvolto anche altre diverse province italiane per affrontare fenomeni di devianza e disagio giovanile.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha visto la partecipazione della Squadra Mobile di Milano, in collaborazione con il Compartimento della Polizia Ferroviaria per la Lombardia e altri reparti. Le attività si sono concentrate sia nel centro cittadino, in aree come Porta Garibaldi, Gae Aulenti e Duomo, sia nelle periferie, tra cui Greco Turro e Niguarda.

Risultati delle perquisizioni

Durante le numerose perquisizioni, sono stati sequestrati un fucile a canne mozze modificato, due pistole funzionanti, una pistola scacciacani e munizioni di vario genere. Inoltre, sono stati trovati taglierini, coltelli e una significativa quantità di sostanze stupefacenti, tra cui 965,94 gr di cocaina e 7.362,97 gr di cannabinoidi.

Controlli e arresti

Complessivamente, sono state controllate 1889 persone e 190 veicoli. Gli arresti e le indagini hanno riguardato reati come la detenzione di armi, rapine, furti e l’utilizzo abusivo di carte di credito. L’attività si è estesa anche a comuni limitrofi come Cinisello Balsamo e Novate Milanese.

Fonte foto: IPA