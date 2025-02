Maxi incidente sulla statale di Alemagna, indagata la mamma della bimba morta: di cos'è accusata

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La madre della bambina morta nel maxi incidente sulla statale di Alemagna è indagata per omicidio stradale. Guidava l’auto che, con un sorpasso troppo azzardato, avrebbe dato il via al sinistro. Oltre alla vittima, sette persone sono rimaste ferite, una delle quali in gravi condizioni.

Madre indagata per la morte della figlia

La madre della bambina di 3 anni morta nell’incidente stradale del 24 febbraio avvenuto sulla statale di Alemagna è stata accusata dalla procura di Treviso di omicidio stradale.

Secondo quanto emerso dalle prime indagini infatti, sarebbe stato un sorpasso troppo rischioso da parte della donna ad aver causato l’incidente che ha poi portato alla morte della figlia.

Nel sinistro, in cui sono rimasti coinvolti altri due mezzi tra cui un camper, sono state ferite in totale sette persone, di cui due bambini. Tutte tranne una hanno riportato soltanto escoriazioni lievi.

La dinamica dell’incidente della statale di Alemagna

Lunedì 24 febbraio si è verificato un incidente sul cavalcavia a tre corsie di Fadalto di Vittorio Veneto, sulla statale 51 di Alemagna. Un’auto si è scontrata frontalmente con un’altra che procedeva nella direzione opposta.

Secondo quanto ricostruito dalle autorità e riportato dal Corriere del Veneto, la ragione dell’incidente sarebbe un sorpasso troppo azzardato dell’auto su cui viaggiava la donna ora indagata, insieme alla figlia di 4 anni.

L’impatto tra le due vetture ha poi coinvolto anche il mezzo che aveva subito il sorpasso, un camper. La testimonianza del conducente è stata fondamentale per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Le testimonianze delle persone coinvolte

“Abbiamo assistito a un sorpasso che purtroppo non è andato a buon fine le due auto si sono scontrate e hanno urtato successivamente il nostro mezzo” ha dichiarato il conducente del camper alla stampa.

“Abbiamo provato a uscire dal camper, che non era la cosa più facile di questa terra e abbiamo cercato di capire che tipo di situazione si fosse creata provando a essere di aiuto” ha poi continuato.

“Per nostra fortuna non abbiamo subito danni nell’impatto, purtroppo a quella povera bambina è andata malissimo” ha poi concluso quello che potrebbe diventare uno dei testimoni chiave di quanto accaduto.